Игра Indiana Jones and the Staff of Kings теперь доступна в PS Plus Premium с полноценным списком ачивок

Классический проект для PS2 пополнил библиотеку классики PS Plus Premium на этой неделе. А если вы коллекционер трофеев, то у вас появился незакрытый гештальт!

За последний год PS Plus Premium значительно расширил каталог классики, добавив улучшенный эмулятор PS2. Игры для PS1, PSP и PS2 теперь поддерживают функции перемотки, сохранения, улучшенные разрешение и частоту кадров, фильтры и трофеи. Хотя иногда трофеи отсутствуют, для таких случаев они добавляются патчами позже.

Январская подборка PS Plus Premium включает Indiana Jones and the Staff of Kings, разработку которой сопровождали проблемы. Изначально анонсированная для PS3 и Xbox 360 в 2003 году, игра была отменена. Чтобы минимизировать убытки, LucasArts выпустила версии для PS2, PSP, Wii и DS в 2009 году, причем каждая из них имела уникальный сюжет и геймплей. Теперь игроки могут заработать 21 трофей, включая платиновый, на PS4 и PS5. Список трофеев довольно прост, хотя для получения платины нужно внимательно собирать артефакты, которые легко пропустить. В целом, сложность платины оценивается как низкая.

Добавление этой игры в PS Plus Premium, вероятно, приурочено к выходу Indiana Jones and The Great Circle для PS5 весной 2025 года. Фанаты могут насладиться Staff of Kings, ожидая новинку, и заработать платину. Список трофеев прикрепил ниже