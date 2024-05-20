На ПК вышел бесплатный хоррор Indigo Park в духе знаменитой Five Nights at Freddy's

Цифровой магазин Steam на днях отметился еще одним примечательным релизом, который каждый может добавить в свою библиотеку совершенно бесплатно. Речь идет о новом хорроре под названием Indigo Park: Chapter 1, визуальный стиль и геймплей которого очень сильно напоминают другой культовый ужастик — Five Nights at Freddy's. Здесь игрокам предстоит исследовать от первого лица заброшенный парк аттракционов, который закрылся по очень жутким причинам.

В ходе сюжета Indigo Park вам предстоит починить парк и узнать истинную причину его закрытия. В этом вам поможет милый ИИ-помощник в виде Енота, который будет появляться на различных стендах аттракционов и помогать игроку.

Игра стала доступна на ПК всего несколько дней назад, но успела собрать большое количество положительных отзывов. Несмотря на статус "бесплатной игры", многие пользователи остались довольны качественной историей, постановкой и интересными механиками. Многие игроки сравнили Indigo Park с первыми частями Five Nights at Freddy's, а также с хоррором Poppy Playtime. Этот проект берет очень многое известные задумки, но интересно их переосмысливает и добавляет что-то уникальное в каждый аспект.