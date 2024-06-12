По словам разработчика, продажи INDIKA в Steam ниже ожиданий и далеки от 100 000 на всех платформах

Дмитрий Светлов раскрыл данные о продажах повествовательного приключения INDIKA, которые оказались ниже ожиданий и далеки от 100 000 на всех платформах. В Steam было продано всего 55 000 копий. Светлов, основатель компании Odd Meter, а также режиссер игры, затронул эту тему в интервью изданию Cyber, опубликованном 10 июня, в котором он объяснил две причины неудачи: все более сложный рынок видеоигр, на котором появляется все больше новинок, а очередь на продажу становится все короче; YouTube, то есть многие геймеры предпочитают смотреть повествовательные игры на видео, чем играть в них, а затем делать вид, что они в них играли.
Светлов не сообщил о продажах на других платформах, однако назвал их хорошими и выразил надежду, что 100 000 копий будут достигнуты к концу месяца.
Заявления Светлова расходятся с заявлениями издателя 11 bit studios, который говорил о продажах в соответствии с его ожиданиями и о том, что инвестиции окупились. Очевидно, у разработчика и издателя были разные цели.
Сам Светлов объяснил, что Indika может считаться успехом для 11-bit по сравнению с другими играми, изданными лейблом и имеющими более высокую стоимость разработки: "Издатель ожидает, что игра окупит свои затраты в течение года и начнет приносить прибыль".
INDIKA была выпущена 2 мая, и о ее содержании много говорят. В настоящее время игра имеет очень положительный средний рейтинг в Steam, причем 89 процентов из более чем 2500 полученных отзывов - положительные.
Зумер не вывез
К чему этот мем?
Пушо создатели, будучи русскими, решили выступить против русских. Вот и посос оформлен. Пендосам не так интересен русский стимпанк, или чё там. А так могли на ру-аудитории нажиться, но у них #борьба.
Да и игра против "церкви" выступает. Мне всё равно, но думаю, многим это не понравилось. У нас же "традицыи - в церковь не хожу, крестик не ношу, но христианином считаю себя".
Поделом!
Захотел в соевую аналитику религии, а получил тарелку какиша
У вас какая-то личная неприязнь к разработчикам?
А вы купили игру?
Нет. Я игры вообще не покупаю, даже хорошие. Видел некоторые моменты прохождения игры и мне она показалась интересной. В ней есть определенный стиль (необычный мир).
Соевым релокантам с их копиркой Хеллблейда провели по губам, прекрасно)
Этот тот самый покаянец, которому в России жить было тяжко, опять ноет?
Так если ему опять плохо может дело в нем и это он него воняет...
Как раз возврат оформил и его одобрили
Пацаны с политповесточкой шли к успеху, но не фартануло не прокатило
Политповесточкой? Где?
потому что сама игра-хрень непонятная..что хотели сказать, в чем смысл игры?..так, пара тройка загадок пространственных интересных только и все. и зачем то в рекламе постоянно показывали кучу страшных смеющихся монашек вокруг индики, а в самой игре их почти нет..
А может для того чтобы люди не смотрели прохождение повествовательных игр на Ютубе, а играли в них сами, в игре нужно было добавить геймплей?😆 // Евгений Черников
А по жабам прыгать и монетки за цыгана собирать не геймплей что ли?!)))
1000 рублей за 3 часа бессмысленной беготни и пиксельного звездеца? Серьёзно? Да я лучше посмотрю бригаду на перемотке, больше пользы будет.
Так недавно писали, что издатель был доволен продажами. А тут разработчик не доволен... Кому верить...
Пикселей побольше надо было напихать. 🙏
Это ведь так аутентично для дореволюционной России.
Эксклюзивом вк плей больше бы продали.
Я вижу, что тут люди из-за политических взглядов плохо оценивают игру, что говорит о необъективности.
Ого, а ведь игра неплохо на выходе хайпанула. Видимо, на продажах это не сказалось. А жаль.
очень жаль игра реально стоящая
Но видимо в 1000 руб. на ПК и 1700 руб. для консолей не оценили ни те, от которых разрабы убежали, открещиваясь от СВО, ни все остальные, для которых это "игра от руссни".
Есть вероятность, что если б вякали поменьше и цену не ломили, продали бы больше.
Цена, возможно, сыграла роль, 1000 рублей за 5-ти часовую игру это слишком, мне кажется (рекомендованная валв цена была 880, кстати). Лично я жду большую скидку, тогда и куплю :)
Типа бесплатной раздачи?
А игры, где вы сотни часов чистите "вышки", должны стоять очень дорого? Это так не работает.
Вот так вот надо было Смуту делать
Игра не плохая, для разрабов из России. Купил чисто что бы поддержать российский геймдев. Сперва прошёл пиратку, ибо доверия к нашим разрабам нет. А тут не шедевр конечно. Но годнота. Если сравнивать с российским кинематографом xD. В кино наши что то ну сооооооовсем не могут. Тут хоть какие то подвижки есть)