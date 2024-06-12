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INDIKA 02.05.2024
Адвенчура, Инди, От третьего лица
6.2 219 оценок

По словам разработчика, продажи INDIKA в Steam ниже ожиданий и далеки от 100 000 на всех платформах

Procy_on
Новости

Дмитрий Светлов раскрыл данные о продажах повествовательного приключения INDIKA, которые оказались ниже ожиданий и далеки от 100 000 на всех платформах. В Steam было продано всего 55 000 копий. Светлов, основатель компании Odd Meter, а также режиссер игры, затронул эту тему в интервью изданию Cyber, опубликованном 10 июня, в котором он объяснил две причины неудачи: все более сложный рынок видеоигр, на котором появляется все больше новинок, а очередь на продажу становится все короче; YouTube, то есть многие геймеры предпочитают смотреть повествовательные игры на видео, чем играть в них, а затем делать вид, что они в них играли.

Светлов не сообщил о продажах на других платформах, однако назвал их хорошими и выразил надежду, что 100 000 копий будут достигнуты к концу месяца.

Заявления Светлова расходятся с заявлениями издателя 11 bit studios, который говорил о продажах в соответствии с его ожиданиями и о том, что инвестиции окупились. Очевидно, у разработчика и издателя были разные цели.

Сам Светлов объяснил, что Indika может считаться успехом для 11-bit по сравнению с другими играми, изданными лейблом и имеющими более высокую стоимость разработки: "Издатель ожидает, что игра окупит свои затраты в течение года и начнет приносить прибыль".

INDIKA была выпущена 2 мая, и о ее содержании много говорят. В настоящее время игра имеет очень положительный средний рейтинг в Steam, причем 89 процентов из более чем 2500 полученных отзывов - положительные.

21
31
Комментарии: 31
Ваш комментарий
Stastanis
25
Без негатива

Зумер не вывез

-18
Costollom

К чему этот мем?

-7
qqVq
0
ratte88 Costollom

Пушо создатели, будучи русскими, решили выступить против русских. Вот и посос оформлен. Пендосам не так интересен русский стимпанк, или чё там. А так могли на ру-аудитории нажиться, но у них #борьба.
Да и игра против "церкви" выступает. Мне всё равно, но думаю, многим это не понравилось. У нас же "традицыи - в церковь не хожу, крестик не ношу, но христианином считаю себя".

-1
Макс Макс 007

Поделом!

19
Без негатива

Захотел в соевую аналитику религии, а получил тарелку какиша

-17
Costollom

У вас какая-то личная неприязнь к разработчикам?

-8
Tiger Goose Costollom

А вы купили игру?

0
Costollom Tiger Goose
А вы купили игру?

Нет. Я игры вообще не покупаю, даже хорошие. Видел некоторые моменты прохождения игры и мне она показалась интересной. В ней есть определенный стиль (необычный мир).

0
Night Driving Avenger

Соевым релокантам с их копиркой Хеллблейда провели по губам, прекрасно)

9
PermResident

Этот тот самый покаянец, которому в России жить было тяжко, опять ноет?
Так если ему опять плохо может дело в нем и это он него воняет...

9
Slow Slade Snow Snake

Как раз возврат оформил и его одобрили

8
qqVq

Пацаны с политповесточкой шли к успеху, но не фартануло не прокатило

8
Costollom

Политповесточкой? Где?

-1
Вадим Якимов

потому что сама игра-хрень непонятная..что хотели сказать, в чем смысл игры?..так, пара тройка загадок пространственных интересных только и все. и зачем то в рекламе постоянно показывали кучу страшных смеющихся монашек вокруг индики, а в самой игре их почти нет..

6
Пользователь ВКонтакте

А может для того чтобы люди не смотрели прохождение повествовательных игр на Ютубе, а играли в них сами, в игре нужно было добавить геймплей?😆 // Евгений Черников

5
Juan-Pablo

А по жабам прыгать и монетки за цыгана собирать не геймплей что ли?!)))

-1
Gridon

1000 рублей за 3 часа бессмысленной беготни и пиксельного звездеца? Серьёзно? Да я лучше посмотрю бригаду на перемотке, больше пользы будет.

3
Roayal cat

Так недавно писали, что издатель был доволен продажами. А тут разработчик не доволен... Кому верить...

2
РикоЧико

Пикселей побольше надо было напихать. 🙏
Это ведь так аутентично для дореволюционной России.

0
tvorog8088

Эксклюзивом вк плей больше бы продали.

-1
Costollom

Я вижу, что тут люди из-за политических взглядов плохо оценивают игру, что говорит о необъективности.

-1
Олег Дудин

Ого, а ведь игра неплохо на выходе хайпанула. Видимо, на продажах это не сказалось. А жаль.

-2
свидетель крайзиса

очень жаль игра реально стоящая

-2
Juan-Pablo

Но видимо в 1000 руб. на ПК и 1700 руб. для консолей не оценили ни те, от которых разрабы убежали, открещиваясь от СВО, ни все остальные, для которых это "игра от руссни".

Есть вероятность, что если б вякали поменьше и цену не ломили, продали бы больше.

0
Homo ludens

Цена, возможно, сыграла роль, 1000 рублей за 5-ти часовую игру это слишком, мне кажется (рекомендованная валв цена была 880, кстати). Лично я жду большую скидку, тогда и куплю :)

-3
Samuil84

Типа бесплатной раздачи?

2
Costollom

А игры, где вы сотни часов чистите "вышки", должны стоять очень дорого? Это так не работает.

0
Cидoрыч

Вот так вот надо было Смуту делать

-3
RipeAguirre

Игра не плохая, для разрабов из России. Купил чисто что бы поддержать российский геймдев. Сперва прошёл пиратку, ибо доверия к нашим разрабам нет. А тут не шедевр конечно. Но годнота. Если сравнивать с российским кинематографом xD. В кино наши что то ну сооооооовсем не могут. Тут хоть какие то подвижки есть)

-4