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Indika 02.05.2024
Адвенчура, Инди, От третьего лица
6.3 383 оценки

Психологическое приключение INDIKA привлекло более 1 миллиона игроков

monk70 monk70

Психологическое приключение INDIKA продолжает набирать популярность. Студия 11 bit studios сообщила, что игру уже опробовали более 1 миллиона человек.

Разработчики поблагодарили игроков за поддержку и отметили, что невероятно рады тому, что столь необычный и странный мир INDIKA смог найти отклик у аудитории по всему миру. По словам команды, они ценят всех, кто вместе с ними «задаёт вопросы о реальности» и проходит это путешествие самопознания.

Действие INDIKA разворачивается в альтернативной России XIX века, где религиозные представления переплетаются с реальностью. Главная героиня — Индика, молодая монахиня, которая покидает свой монастырь, чтобы отправиться в путешествие самопознания. По пути она открывает истину о религии, власти и дуалистической природе добра и зла. Индика не одинока в своём путешествии, её сопровождает сам Дьявол.

Индустрия
12
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
Сергей3783

Нормальная русская игра за которую не стыдно,прошел с удовольствием,хотя вообще ничего не ждал от нее..

11
Шрек vs Clair Obser 33

Кал

7
A8USER

Ефиму респект за озвучку, черт в его исполнении просто божественный.

5
KeshaGod97

На хамбл бандл ее и еще 8 игр отдают за 14$
думаю это тоже ее бустануло

2
Riebeck

Отличная инди игра с очень странной атмосферой на грани сюреализма и реальности. Авторы говорили, что для самоокупаемости им надо продать 300 тыс. копий, так план они перевыполнили в три раза, теперь есть деньги для нового проекта.

2
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