Психологическое приключение INDIKA привлекло более 1 миллиона игроков

Психологическое приключение INDIKA продолжает набирать популярность. Студия 11 bit studios сообщила, что игру уже опробовали более 1 миллиона человек.

Разработчики поблагодарили игроков за поддержку и отметили, что невероятно рады тому, что столь необычный и странный мир INDIKA смог найти отклик у аудитории по всему миру. По словам команды, они ценят всех, кто вместе с ними «задаёт вопросы о реальности» и проходит это путешествие самопознания.

Действие INDIKA разворачивается в альтернативной России XIX века, где религиозные представления переплетаются с реальностью. Главная героиня — Индика, молодая монахиня, которая покидает свой монастырь, чтобы отправиться в путешествие самопознания. По пути она открывает истину о религии, власти и дуалистической природе добра и зла. Индика не одинока в своём путешествии, её сопровождает сам Дьявол.