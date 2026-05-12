Indika 02.05.2024
Адвенчура, Инди, От третьего лица
379 оценок

Разработчики INDIKA привлекли 5 млн долларов для финансирования своей следующей игры

monk70 monk70

Независимая игровая студия Odd Meter, создавшая получившую признание критиков сюжетную приключенческую игру INDIKA, привлекла 5 миллионов долларов инвестиций от GEM Capital и Autotelic Ventures. Инвестиции будут использованы для разработки следующего, пока ещё не анонсированного проекта студии.

Прорывной проект Odd Meter, INDIKA, выпущенный в 2024 году, быстро стал одной из самых титулованных сюжетно-ориентированных инди-игр 2024-2025 годов. Игра получила широкое международное признание, включая высшие награды на Japan Game Awards и Games for Change, а также номинации на ведущие мировые премии, такие как The Game Awards, BAFTA Games Awards и DICE Awards. INDIKA получила широкое признание за амбициозный сюжет, отличительный визуальный стиль и нетрадиционный тематический подход.

Odd Meter пока не раскрыла подробности о новом проекте, включая жанр, платформы и сроки выхода.

Agonia Vendada

Индика была шикарная, актеры озвучки очень здорово сыграли, ну и ощущение сюрреализма передано отлично

Шрек vs Clair Obser 33

Сатанисты всего мира скинулись на продолжение каловой копроигрушки

Mad_cloud

Озвучка в игре зачётная была

NumerousHale

Рад за них. Очень. Надеюсь, их следующая игра порадует меня ещё больше.

stephen18rus

Индика в 33 раза лучше экспедиции

