Разработчики INDIKA привлекли 5 млн долларов для финансирования своей следующей игры

Независимая игровая студия Odd Meter, создавшая получившую признание критиков сюжетную приключенческую игру INDIKA, привлекла 5 миллионов долларов инвестиций от GEM Capital и Autotelic Ventures. Инвестиции будут использованы для разработки следующего, пока ещё не анонсированного проекта студии.

Прорывной проект Odd Meter, INDIKA, выпущенный в 2024 году, быстро стал одной из самых титулованных сюжетно-ориентированных инди-игр 2024-2025 годов. Игра получила широкое международное признание, включая высшие награды на Japan Game Awards и Games for Change, а также номинации на ведущие мировые премии, такие как The Game Awards, BAFTA Games Awards и DICE Awards. INDIKA получила широкое признание за амбициозный сюжет, отличительный визуальный стиль и нетрадиционный тематический подход.

Odd Meter пока не раскрыла подробности о новом проекте, включая жанр, платформы и сроки выхода.