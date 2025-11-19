ЧАТ ИГРЫ
Indika 02.05.2024
Адвенчура, Инди, От третьего лица
6.4 346 оценок

Состоялся релиз Indika на Nintendo Switch

monk70 monk70

Весной 2024 года студия 11 bit studios и разработчик Odd Meter выпустили широко обсуждаемую игру о простой монахине и её странном духовном путешествии, призванном раскрыть её истинное предназначение. Недавно INDIKA получила престижную премию Game Designer’s Award на Japan Game Awards, и теперь это высоко оценённое приключение доступно на Nintendo Switch.

Приключение повествует о молодой монахине Индике, которая отправляется в судьбоносное путешествие по сюрреалистической России начала XIX века. Вместе с неожиданным спутником и подвергаясь частым испытаниям со стороны самого Дьявола, она должна преодолеть множество препятствий, как внешних, так и внутренних, на своём пути к истине.

NumerousHale

Немножко опоздали, т.к. игра вышла на Nintendo Switch 17 ноября, то есть 2 два дня назад надо было написать об этом. Но спасибо, что написали.

