Состоялся релиз Indika на Nintendo Switch

Весной 2024 года студия 11 bit studios и разработчик Odd Meter выпустили широко обсуждаемую игру о простой монахине и её странном духовном путешествии, призванном раскрыть её истинное предназначение. Недавно INDIKA получила престижную премию Game Designer’s Award на Japan Game Awards, и теперь это высоко оценённое приключение доступно на Nintendo Switch.

Приключение повествует о молодой монахине Индике, которая отправляется в судьбоносное путешествие по сюрреалистической России начала XIX века. Вместе с неожиданным спутником и подвергаясь частым испытаниям со стороны самого Дьявола, она должна преодолеть множество препятствий, как внешних, так и внутренних, на своём пути к истине.