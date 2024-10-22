В ПК-версии Indika появился фоторежим - в честь этого разработчики решили устроить конкурс с призами

Разработчики из Odd Meter решили порадовать поклонников Indika новым фоторежимом. Пока что он доступен только в ПК-версии игры, зато возможностей там хватает: можно и камеру под нужным углом пристроить, и фильтры накинуть, и даже стикеры с рамками добавить.

А чтобы игроки не теряли время зря, 11 bit studios тут же запустила конкурс скриншотов. Участвовать проще простого — достаточно поделиться своим творением в соцсетях с хештегом "INDIKAPhotoMode". Времени на творчество у всех желающих до 28 октября включительно.

Самые креативные фотографы не останутся без награды — трое победителей получат эксклюзивные футболки с особым дизайном в стиле игры. Результаты конкурса обещают объявить в начале ноября, так что у всех ещё есть время создать что-нибудь действительно впечатляющее.