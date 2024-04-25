В Epic Games Store началась раздача шутера Industria и пиксельной ролевой игры LISA

Снова наступил четверг, а это значит что в цифровом магазине Epic Games Store снова наступило время подарков для пользователей, и на этот раз забрать можно целых две игры: Industria и LISA: The Definitive Edition. Как и в случае с другими подобными акциями, у вас есть неделя, чтобы получить копию и навсегда добавить ее в свою библиотеку.

Industry - это шутер от первого лица, который переносит нас в стимпанковский мир, параллельный нашему, до окончания холодной войны. Место действия - Восточный Берлин, и нам придется искать пропавшего коллегу, погружаясь в тайну, которая заставит нас путешествовать сквозь неизвестные пласты времени.

Lisa Definitive Edition, с другой стороны, представляет собой сборник двух игр, LISA: The Painful и LISA: The Joyful, в ремастированной версии для улучшения качества графики. Мы сможем играть в 4K и 120 FPS, с обновленной боевой системой, новыми способностями, новой графикой, новой музыкой и многим другим.