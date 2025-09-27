ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Industria 2 2025 г.
Экшен, Адвенчура, Шутер, Инди, От первого лица
7.1 32 оценки

Industria 2 - одна из первых игр на Unreal Engine 5.6, выпущена публичная демоверсия

monk70 monk70

Bleakmill выпустила публичную демоверсию для своего предстоящего нарративного шутера от первого лица на UE5, Industria 2. Это одна из первых игр, использующих Unreal Engine 5.6.

В Industria 2 есть основанные на физике взаимодействия, система крафта и диегетический инвентарь. Это будет сюжетно-ориентированная игра. По словам разработчиков, она предложит 4-6 часов геймплея без лишних филлеров.

Industria 2 использует возможности Lumen. Судя по предварительным отчётам, демоверсия работает лучше, чем многие другие игры для UE5. Более того, в игре есть классная система, позволяющая разрывать тела врагов во время сражений.

Игрокам доступно пять видов оружия. Вы можете улучшить его, добавив глушители, увеличенные магазины или специальные атаки. В игре также будет полная озвучка, музыка, которая будет меняться во время боевых сцен, и высококачественные звуковые эффекты.

20
6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
Длинный ник чтобы не запо

Аффтар
Демки нет, это "тестирование".
Знаешь разницу? Демо - демонстрация.
Тестирование - тестирование билда не готового к демке.

8
ABRASцовы

Всего 6гб, походу там совсем маленький кусочек.

В Industria 2 есть основанные на физике взаимодействия, система крафта и диегетический инвентарь. Это будет сюжетно-ориентированная игра. По словам разработчиков, она пердложит 4-6 часов геймплея без лишних филлеров.

Пердложит)))

5
VenomTRat

Надо скачать, мало того, что анрил топ движок, еще и стиль у игры огнище , поглядим на кльтрах, как оно выглядит. Первая оч понравилась

4
Hanzо
анрил топ движок
1
DemonXL1440

Скачал, поиграл, атмосферно и красиво.

2
трах_микроволновки

первая часть понравилась хоть сюжет был не понятным, как и концовка. Посмотрим что во второй части сделают.

1