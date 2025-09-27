Industria 2 - одна из первых игр на Unreal Engine 5.6, выпущена публичная демоверсия

Bleakmill выпустила публичную демоверсию для своего предстоящего нарративного шутера от первого лица на UE5, Industria 2. Это одна из первых игр, использующих Unreal Engine 5.6.

В Industria 2 есть основанные на физике взаимодействия, система крафта и диегетический инвентарь. Это будет сюжетно-ориентированная игра. По словам разработчиков, она предложит 4-6 часов геймплея без лишних филлеров.

Industria 2 использует возможности Lumen. Судя по предварительным отчётам, демоверсия работает лучше, чем многие другие игры для UE5. Более того, в игре есть классная система, позволяющая разрывать тела врагов во время сражений.

Игрокам доступно пять видов оружия. Вы можете улучшить его, добавив глушители, увеличенные магазины или специальные атаки. В игре также будет полная озвучка, музыка, которая будет меняться во время боевых сцен, и высококачественные звуковые эффекты.