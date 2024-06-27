Пугающие, но атмосферные новые скриншоты шутера Industria 2

Команда разработчиков из студии Blackmill Games уже несколько лет работает над продолжением мрачного антиутопичного шутера Industria. Первая игра во многом отсылалась к культовой серии Half-Life, особенно в области дизайна локаций и сеттинга. Сиквел обещает предложить более уникальный мир, выделяющийся мрачным сюрреалистичным дизайном. Оценить реализацию этого аспекта можно на недавно опубликованных скриншотах Industria 2.
Авторы шутера представили небольшой набор кадров из последней актуальной сборки. И хотя дата выхода Industria 2 ещё не объявлена, по скриншотам видно, что разработка игры находится на финальной стадии. Сейчас нам предлагают оценить реализацию локаций в игре, которые стали заметно мрачнее в сравнении с первой игрой.
Industria 2 создаётся на базе графического движка Unreal Engine 5, поэтому в игре будет сделан большой упор на атмосферное освещение. На данный момент игра заявлена только для ПК, но позднее может выйти и на консолях.
Когда выходят игры на UE5. По мне должно быть несколько дополнительных вопросов по мимо графона.
1. Как с оптимизацией.
2. Как с интерфейсом и его взаимодействием.
3. Сколько весит ваше чудо.
4. Поддержка разных соотношений а не только 16-9.
Ну, первая была эпичным долгостроем, и концовка была, мягко говоря, сильно таксебе.
Да и начало тоже.
В середине некая атмосферность присутствует, лор немного подается через документы и радиосвязь. От хальфы там, пожалуй, только "головоломки", и незаконченность сюжета))))
и местами "для страху и хоррору" тупо темно как в ***.
Пришлось читы на фонарь пользовать, чтобы хоть что-то рассмотреть местами.
Посмотрим, что вторая часть нарисует нам.