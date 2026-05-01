Industria 2 29.04.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Инди, От первого лица
6.6 54 оценки

Разработчики INDUSTRIA 2 извиняются за ужасные отзывы на старте: "Нам предстоит поработать"

Фрозка Фрозка

Студия Bleakmill выпустила шутер INDUSTRIA 2 — продолжение игры 2021 года. В отличие от первой части, получившей неплохие оценки, сиквел сразу же столкнулся со шквалом негатива.

В отзывах Steam игру называют сломанной и незаконченной. Разработчики признали критику справедливой, отметив, что последние четыре года вкладывали в проект «всю душу и сердце».

Провал на старте

Первая INDUSTRIA была небольшим инди-приключением в сеттинге альтернативной Холодной войны с довольно позитивным приемом. Увы, сиквелу не удалось развить этот успех.

Команда Bleakmill так прокомментировала ситуацию:

«Больно видеть 48% положительных отзывов после 4 лет работы, за которые наша крошечная команда преодолела столько трудностей. Критика справедлива. Извините, что подвели вас. Нам предстоит поработать. Отсюда — только вперед».

Парадоксально, но демоверсия имеет гораздо более высокие оценки, чем полная версия. Игроков, купивших INDUSTRIA 2 за $22.49, возмутили критические баги, ассеты-заглушки, дыры на картах, проблемы со звуком и масса других недоработок.

Один из самых показательных отзывов оставил пользователь с 882 играми в Steam, для которого этот обзор стал первым в жизни:

«Никогда не пишу отзывы, но Industria 2 настолько плоха, что я обязан предупредить остальных: держитесь от нее подальше. Сказать, что игра сделана в спешке и не закончена — ничего не сказать. Я бы вернул деньги, но наиграл больше 2 часов. Надеюсь, разработчики пустят их в дело и исправят эти вопиющие проблемы».

Поклонники первой части сильно разочарованы: они ждали новинку почти пять лет лишь для того, чтобы получить настолько сырой продукт.

Дадите ли вы шанс INDUSTRIA 2, если разработчикам удастся ее починить?

Gords
Больно видеть 48% положительных отзывов после 4 лет работы

Зато деньги получать за заведомо глючный и недоделанный продукт не больно.

Tommy451

вот что бывает если экономишь на тестерах

K0t Felix

Возможно дам шанс, как это было с No Man’s Sky

r0b0tf00t

Игорёк никого не щадит, даже скидки не дали команде разрабов, а игра со скидкой продаётся.

Я могу понять когда шикарный Марафон поджигатель ass, с реализа на первом месте по запросам в SteamDB, ибо игра оочень волнует сообщество, там дяди скушоли весь бюджет и имеются соответствующие сумме на разработку, обоснованные вопросики, к игре и разрабам.

Но с Индустрией можно было и помягче, всё таки молодцы на разрабах хорошую атмосферную игру сделали за очень не высокую цену по современным меркам.