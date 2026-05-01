Разработчики INDUSTRIA 2 извиняются за ужасные отзывы на старте: "Нам предстоит поработать"

Студия Bleakmill выпустила шутер INDUSTRIA 2 — продолжение игры 2021 года. В отличие от первой части, получившей неплохие оценки, сиквел сразу же столкнулся со шквалом негатива.

В отзывах Steam игру называют сломанной и незаконченной. Разработчики признали критику справедливой, отметив, что последние четыре года вкладывали в проект «всю душу и сердце».

Провал на старте

Первая INDUSTRIA была небольшим инди-приключением в сеттинге альтернативной Холодной войны с довольно позитивным приемом. Увы, сиквелу не удалось развить этот успех.

Команда Bleakmill так прокомментировала ситуацию:

«Больно видеть 48% положительных отзывов после 4 лет работы, за которые наша крошечная команда преодолела столько трудностей. Критика справедлива. Извините, что подвели вас. Нам предстоит поработать. Отсюда — только вперед».

Парадоксально, но демоверсия имеет гораздо более высокие оценки, чем полная версия. Игроков, купивших INDUSTRIA 2 за $22.49, возмутили критические баги, ассеты-заглушки, дыры на картах, проблемы со звуком и масса других недоработок.

Один из самых показательных отзывов оставил пользователь с 882 играми в Steam, для которого этот обзор стал первым в жизни:

«Никогда не пишу отзывы, но Industria 2 настолько плоха, что я обязан предупредить остальных: держитесь от нее подальше. Сказать, что игра сделана в спешке и не закончена — ничего не сказать. Я бы вернул деньги, но наиграл больше 2 часов. Надеюсь, разработчики пустят их в дело и исправят эти вопиющие проблемы».

Поклонники первой части сильно разочарованы: они ждали новинку почти пять лет лишь для того, чтобы получить настолько сырой продукт.

