Разработчики INDUSTRIA 2 извиняются за ужасные отзывы на старте: "Нам предстоит поработать"

Студия Bleakmill выпустила шутер INDUSTRIA 2 — продолжение игры 2021 года. В отличие от первой части, получившей неплохие оценки, сиквел сразу же столкнулся со шквалом негатива.
В отзывах Steam игру называют сломанной и незаконченной. Разработчики признали критику справедливой, отметив, что последние четыре года вкладывали в проект «всю душу и сердце».
Провал на старте
Первая INDUSTRIA была небольшим инди-приключением в сеттинге альтернативной Холодной войны с довольно позитивным приемом. Увы, сиквелу не удалось развить этот успех.
Команда Bleakmill так прокомментировала ситуацию:
«Больно видеть 48% положительных отзывов после 4 лет работы, за которые наша крошечная команда преодолела столько трудностей. Критика справедлива. Извините, что подвели вас. Нам предстоит поработать. Отсюда — только вперед».
Парадоксально, но демоверсия имеет гораздо более высокие оценки, чем полная версия. Игроков, купивших INDUSTRIA 2 за $22.49, возмутили критические баги, ассеты-заглушки, дыры на картах, проблемы со звуком и масса других недоработок.
Один из самых показательных отзывов оставил пользователь с 882 играми в Steam, для которого этот обзор стал первым в жизни:
«Никогда не пишу отзывы, но Industria 2 настолько плоха, что я обязан предупредить остальных: держитесь от нее подальше. Сказать, что игра сделана в спешке и не закончена — ничего не сказать. Я бы вернул деньги, но наиграл больше 2 часов. Надеюсь, разработчики пустят их в дело и исправят эти вопиющие проблемы».
Поклонники первой части сильно разочарованы: они ждали новинку почти пять лет лишь для того, чтобы получить настолько сырой продукт.
Дадите ли вы шанс INDUSTRIA 2, если разработчикам удастся ее починить?
Зато деньги получать за заведомо глючный и недоделанный продукт не больно.
вот что бывает если экономишь на тестерах
Возможно дам шанс, как это было с No Man’s Sky
Игорёк никого не щадит, даже скидки не дали команде разрабов, а игра со скидкой продаётся.
Я могу понять когда шикарный Марафон поджигатель ass, с реализа на первом месте по запросам в SteamDB, ибо игра оочень волнует сообщество, там дяди скушоли весь бюджет и имеются соответствующие сумме на разработку, обоснованные вопросики, к игре и разрабам.
Но с Индустрией можно было и помягче, всё таки молодцы на разрабах хорошую атмосферную игру сделали за очень не высокую цену по современным меркам.