Состоялся релиз INDUSTRIA 2 - атмосферного сюжетного шутера о выживании в параллельном мире

Состоялся релиз INDUSTRIA 2 — сюжетного научно-фантастического FPS от студии Bleakmill. Игра вышла на ПК и уже доступна в цифровых магазинах. Проект продолжает идеи первой части, делая ставку на атмосферу, исследование и повествование.

Сюжет разворачивается вокруг Норы, которая оказывается в загадочном параллельном мире, контролируемом искусственным интеллектом ATLAS. Игрокам предстоит исследовать индустриальные локации, сражаться с роботизированными противниками и постепенно раскрывать тайны этого мира, пытаясь найти путь домой.

Проект делает ставку на одиночное прохождение и кинематографичную подачу, сочетая медленный темп, элементы выживания и взаимодействие с окружением.