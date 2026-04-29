Создатели шутера Industria 2 представили релизный трейлер

Industria 2 вышла сегодня в Steam. Второй коммерческий релиз Bleakmill — это сюжетный шутер от первого лица, который структурно похож на то, что Frictional сделали с SOMA после Amnesia: новый мир, тот же главный герой, совершенно другие правила. По такому случаю команда разработчиков опубликовала релизный трейлер игры.

В сентябре 2021 года студия Bleakmill выпустила оригинальную Industria — трёх-четырёхчасовой сюжетный шутер от первого лица, действие которого разворачивается во время падения Восточной Германии. Игра построена на необычной исторической атмосфере и тщательно проработанных локациях. В Steam игра получила в основном положительные отзывы (74% из 1425 оценок) и завоевала аудиторию, для которой сюжет важнее стрельбы. Industria 2 переносит Нору в другое измерение. Холодная война ушла в прошлое. На смену ей пришли бореальное параллельное измерение, искусственный интеллект под названием ATLAS и вдвижок Unreal Engine 5 с глобальным освещением Lumen.

Разработчик описывает Industria 2 в Steam как «4-6-часовое путешествие без лишних элементов».