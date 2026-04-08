Industria 2 15.04.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Инди, От первого лица
Стали известны системные требования Industria 2

monk70 monk70

Компания Bleakmill объявила, что Industria 2 выйдет 15 апреля, а также поделилась официальными системными требованиями игры для ПК.

Для запуска игры игрокам на ПК потребуется как минимум процессор Intel i5-8600 или AMD Ryzen 5 3600 с 8 ГБ оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060 Super. Также потребуется 20 ГБ свободного места на диске. Разработчики рекомендуют использовать процессор Intel i7-8700K или AMD Ryzen 5 3600 с 16 ГБ оперативной памяти и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3080.

Минимальные:

  • ОС: Windows 10, Windows 11 (требуется 64-битная ОС)
  • Процессор: Intel i5-8600 или AMD Ryzen 5 3600 или аналогичный
  • Память: 8 ГБ ОЗУ
  • Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 2060 Super (8 ГБ) или аналогичная
  • DirectX: Версия 11
  • Место на диске: 20 ГБ SSD

Рекомендуемые:

  • ОС: Windows 10, Windows 11 (требуется 64-битная ОС)
  • Процессор: Intel i7-8700K или AMD Ryzen 5 3600 или аналогичный
  • Память: 16 ГБ ОЗУ
  • Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 3080 или аналогичная
  • DirectX: Версия 12
  • Место на диске: 20 ГБ SSD
Nick1906

Они ещё в октябре 2025 были известны.

вортигонт вортигонтович

первая часть мне понравилась правда сюжет не понятный

Пользователь ВКонтакте

вот даже смотреть не хочется... 100% Unreal 5 без оптимизации и с требованиями Intel Core 5000 + RTX 100590 =))) // Владимир Лобанов