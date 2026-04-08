Стали известны системные требования Industria 2

Компания Bleakmill объявила, что Industria 2 выйдет 15 апреля, а также поделилась официальными системными требованиями игры для ПК.
Для запуска игры игрокам на ПК потребуется как минимум процессор Intel i5-8600 или AMD Ryzen 5 3600 с 8 ГБ оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060 Super. Также потребуется 20 ГБ свободного места на диске. Разработчики рекомендуют использовать процессор Intel i7-8700K или AMD Ryzen 5 3600 с 16 ГБ оперативной памяти и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3080.
Минимальные:
- ОС: Windows 10, Windows 11 (требуется 64-битная ОС)
- Процессор: Intel i5-8600 или AMD Ryzen 5 3600 или аналогичный
- Память: 8 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 2060 Super (8 ГБ) или аналогичная
- DirectX: Версия 11
- Место на диске: 20 ГБ SSD
Рекомендуемые:
- ОС: Windows 10, Windows 11 (требуется 64-битная ОС)
- Процессор: Intel i7-8700K или AMD Ryzen 5 3600 или аналогичный
- Память: 16 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 3080 или аналогичная
- DirectX: Версия 12
- Место на диске: 20 ГБ SSD
Они ещё в октябре 2025 были известны.
первая часть мне понравилась правда сюжет не понятный
вот даже смотреть не хочется... 100% Unreal 5 без оптимизации и с требованиями Intel Core 5000 + RTX 100590 =))) // Владимир Лобанов