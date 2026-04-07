Возвращение в мир машин: Industria 2 выйдет уже 15 апреля

Издатель Headup Games и студия Bleakmill объявили дату выхода INDUSTRIA II. Сиквел сюжетного шутера от первого лица появится на ПК (Steam, Epic Games Store и GOG) уже 15 апреля.

Продолжение расскажет историю Норы, застрявшей в мрачном параллельном измерении. Игрокам предстоит исследовать суровые северные ландшафты, добывать ресурсы и сражаться с механическими врагами, управляемыми загадочным ИИ ATLAS. Попытка вернуться домой в Восточный Берлин оборачивается новым погружением в опасный мир, где героине придётся столкнуться с последствиями своих решений.

Разработчики делают ставку на атмосферное повествование и «медленный» геймплей с физическим взаимодействием, крафтом и органично встроенным интерфейсом. В игре также появится система улучшения оружия и разнообразные противники, включая жуткие роботизированные создания.

INDUSTRIA II предложит компактное приключение на 4–6 часов с акцентом на сюжет, звук и визуальную составляющую. Проект создаётся на базе Unreal Engine 5 с использованием технологии Lumen, что обещает современный уровень графики и освещения.

Судя по описанию, игроков ждёт напряжённая и кинематографичная история в необычном индустриально-фантастическом мире.