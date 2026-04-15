Возвращение в мир машин откладывается - INDUSTRIA 2 внезапно перенесли

Издатель Headup Games и студия Bleakmill перенесли релиз INDUSTRIA 2. Сиквел сюжетного шутера от первого лица должен был выйти на ПК (Steam, Epic Games Store и GOG) 15 апреля, однако в последний момент релиз был перенесён на 29 апреля.

Разработчики отметили, что понимают разочарование игроков, особенно тех, кто ждал игру и заранее освободил время для её прохождения. По их словам, студия «пообещала и не смогла сдержать обещание», за что приносит извинения. Единственной причиной переноса называется желание сделать игру более увлекательной и отполированной для всех.

В Bleakmill также подчеркнули, что работа над проектом ведётся небольшой командой, и завершение высокодетализированной одиночной кампании в жанре FPS оказалось крайне сложной задачей. При этом разработчики признают, что «замахнулись выше своих возможностей», пытаясь достичь уровня качества, вдохновлённого такими играми, как Half-Life, BioShock и Resident Evil.

INDUSTRIA 2 делает ставку на насыщенное, но компактное приключение, рассчитанное на несколько часов прохождения, где основной упор сделан на атмосферу, звук и визуальный стиль. Игра создаётся на базе Unreal Engine 5 с использованием технологии Lumen, что должно обеспечить современный уровень освещения и графики.

INDUSTRIA 2 продолжает историю первой части и предлагает игрокам вновь взять на себя роль Норы, оказавшейся в мрачном параллельном мире, контролируемом искусственным интеллектом. Проект сочетает исследование, сражения с механическими противниками и акцент на повествование.