Состоялся анонс сиквела Planetary Annihilation - стратегия Industrial Annihilation выйдет в раннем доступе в 2024 году ©

Анонсировано продолжение стратегии в реальном времени Planetary Annihilation - Industrial Annihilation. Игра, разработанная компанией Galactic Annihilation, состоящей из тех, кто работал над предыдущей игрой, выйдет в раннем доступе Steam во 2 квартале 2024 г. по цене 29,99 долл. Ниже вы можете посмотреть анонсирующий трейлер.

В продолжении игры "глубокое фабричное строительство" будет сочетаться с RTS, а игроки будут создавать производственные линии и боевые единицы для борьбы с силами Хаоса. Игра появится в продаже "примерно через год" после запуска в раннем доступе, а ее цена возрастет до 39,99 долл. Как сообщается на стартовой странице игры, она поддерживает кооперативный бой от одного до двух игроков и соревновательный PvP до четырех игроков (хотя в игру включена и однопользовательская сюжетная кампания).

Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5 и обещает "сотни часов" прогресса и "бесконечное" количество повторов. Выпуск физической версии пока не планируется, но ситуация может измениться как в преддверии, так и после выхода игры.