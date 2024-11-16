Экономическая стратегия Industry Giant 4.0 вышла в ранний доступ Steam

Легендарная экономическая стратегия Industry Giant возвращается спустя более 20 лет. Студия Don VS Dodo и издатель Toplitz Productions объявили о выпуске Industry Giant 4.0 в ранний доступ Steam, возрождая культовую франшизу с современным подходом.

Игроки могут создавать и управлять десятками производств, развивать инфраструктуру, выстраивать производственные цепочки — от сбора ресурсов до продажи готовой продукции, а также влиять на рост близлежащих городов. Управление финансами компании и стратегическое планирование остаются центральными элементами геймплея.

На момент выхода в игре доступны многочисленные отрасли и около 80 товаров. Однако разработчики планируют активное взаимодействие с сообществом: отзывы игроков помогут добавить новые функции, улучшить баланс и расширить контент.