Новый геймплейный трейлер демонстрирует детали экономическую стратегию Industry Giant 4.0

Приготовьтесь погрузиться в увлекательный мир бизнеса и промышленности в этой стратегической игре. Вы берёте на себя роль амбициозного магната, который начинает с нуля и постепенно выстраивает огромную промышленную империю.

Вы попадаете в 1950-е года, когда началась эпоха бурного развития технологий и промышленности. Перед вами открываются уникальные возможности и вы можете не только наблюдать, но и участвовать в четвёртой промышленной революции. Вы будете свидетелем того, как внедряются компьютеризация, автоматизация производства и переход к цифровым технологиям. От вас потребуются не только стратегическое мышление, но и умение быстро адаптироваться к переменам.

В вашем распоряжении огромный выбор из 25 различных отраслей промышленности. Вы можете осваивать добычу полезных ископаемых и сельское хозяйство, запускать конвейеры на заводах и фабриках, торговать готовой продукцией. В игре представлено порядка 60 видов товаров — от сырья до полуфабрикатов и конечной продукции.

Чтобы эффективно управлять своей промышленной империей, вам нужно будет внимательно анализировать различные данные. С помощью таблиц и графиков вы будете отслеживать поток товаров на всех этапах — от добычи сырья до продажи готовой продукции. Придётся решать различные проблемы логистики и оптимизировать все звенья производственных цепочек.

Ключевым элементом вашей империи станут транспортные сети. Придётся выстраивать сложные маршруты доставки товаров с помощью грузовиков, поездов и морских судов. Потребуется тщательно планировать дорожное строительство, прокладку железных дорог и составление расписаний — ведь от этого будет зависеть эффективная транспортировка необходимых объёмов грузов.

Кроме того, нельзя не упомянуть о глобальных событиях, которые могут оказать существенное воздействие на бизнес в будущем. Речь идёт об экономических кризисах, военных конфликтах и природных катаклизмах мирового масштаба. Все эти явления способны радикально изменить условия ведения предпринимательской деятельности. Поэтому при планировании и развитии своего дела очень важно принимать в расчёт глобальные риски и иметь финансовую «подушку безопасности» на случай кризисов.