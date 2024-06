Новый геймплейный трейлер демонстрирует детали экономическую стратегию Industry Giant 4.0

Разработчикам Cities: Skylines 2, студии Colossal Order, живется нелегко. Мало того, что разработчики изо всех сил пытаются вернуть себе доброе имя, которое фактически запятнала прошлогодняя дебютная "двойка", так еще и в ближайшем будущем им придется конкурировать с другой продукцией из жанра экономических стратегий - Industry Giant 4.0.

Анонсированная в декабре прошлого года очередная часть некогда популярной серии стала одной из звезд презентации Games Baked in Germany 2024 Showcase, сопровождающей мероприятие Games Baked in Germany в Steam. Во время мероприятия разработчики из студии Don VS Dodo совместно с Toplitz Productions представили короткий геймплейный трейлер бизнес-симулятора. Вы можете посмотреть его ниже.

Кто вы - следующий Рокфеллер, Джобс или Безос? Проверьте свою деловую хватку в Industry Giant 4.0, пытаясь построить собственную промышленную империю с нуля и добиться экономического господства, - гласит выдержка из описания игры на Steam.

Из пресс-релиза мы узнаем, что "Industry Giant 4.0 будет охватывать все аспекты, необходимые для создания и управления процветающей компанией, где использование важных данных будет иметь решающее значение для принятия стратегических решений по всей производственной цепочке".

Начав свое приключение в 1950-х годах, игроки должны будут проявить незаурядное чувство стратегии в поисках путей повышения производительности, универсальности, инноваций и эффективности использования ресурсов. Также предполагается, что будет крайне важно постоянно наблюдать за мировыми событиями, которые должны отражаться в наших решениях.

Игра Industry Giant 4.0 выйдет в этом году в раннем доступе Steam.