"Очень сырая игра": легендарная серия экономических стратегий Industry Giant вернулась в плохом состоянии

Через 22 года после выпуска последней части Industry Giant серия вернулась с новой игрой, но результат разочаровал поклонников. Industry Giant 4.0, дебютировавшая в раннем доступе в Steam, столкнулась с волной критики за ужасное техническое состояние.

На момент написания этой статьи у игры всего 119 отзывов в Steam, из которых лишь половина положительные. Главные претензии игроков касаются многочисленных багов, которые делают игру практически неиграбельной. «Она больше похожа на альфа-версию, чем на готовый продукт», — пишут игроки. Сообщается, что игра может внезапно завершаться через несколько минут после запуска, а ключевые системы работают некорректно.

Еще одна проблема — неинтуитивный пользовательский интерфейс, который вызывает трудности даже у опытных игроков. Монетизация вызвала отдельное недовольство: чтобы увидеть полные производственные цепочки, пользователям предлагают купить дополнительный учебник.

Несмотря на это, некоторые видят потенциал в игре. Если разработчики исправят технические проблемы и доработают интерфейс, Industry Giant 4.0 может превратиться в достойную экономическую стратегию.

Однако пока интерес к игре остается низким: по данным SteamDB, пиковое число игроков составило всего 587 человек. Это крайне скромный результат, даже для жанра экономических стратегий.

Разработчикам предстоит серьезная работа, чтобы вернуть доверие фанатов и возродить легендарную серию.