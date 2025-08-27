Гоночная серия Indycar возвращается на консоли и ПК

Компания iRacing.com Motorsport Simulations и INDYCAR объявили о подписании долгосрочного лицензионного соглашения, которое позволит iRacing Studios заниматься разработкой видеоигр по гонкам серии INDYCAR.

В рамках соглашения состоялся официальный анонс игры для PS5, Xbox Series и PC, которую планируется выпустить во второй половине 2026 года. Это будет первая самостоятельная игра по INDYCAR за более чем двадцать лет и, разумеется, по официальной лицензии. За разработку отвечает новая команда в составе iRacing Studios с использованием собственного игрового движка Orontes.

Тони Гарднер, глава iRacing.com Motorsport Simulations, в свою очередь, сделал небольшое заявление по этому поводу:

Фанаты INDYCAR уже давно мечтают о самостоятельной игре для консолей, и в 2026 году они смогут получить желаемое. iRacing Studios создаст отдельную игру о INDYCAR, в которой будут собраны все захватывающие моменты NTT INDYCAR SERIES и иммерсивный опыт, которым смогут насладиться фанаты всех возрастов.

Разработчики акцентируют внимание на том, что при создании игры будут использованы технологии, болиды и треки из других проектов студии, что позволит добиться максимального реализма и высочайшего качества гонок. Примечательно, что в разработке игры участвуют реальные команды и гонщики серии IndyCar.