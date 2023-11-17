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IndyCar: Official Game 2024 г.
6.8 12 оценок

У Motorsport Games отозвали лицензию на создание игр IndyCar

Pavel Rally
Новости

Благодаря усилиям "эффективных менеджеров", корабль Motorsport Games всё быстрее идёт ко дну. Как известно, некоторое время назад лицензия NASCAR была передана iRacing, а всего через неделю после того, как TOCA сделала то же самое с лицензией BTCC, соглашения с IndyCar от Motorsport Games также будут аннулированы. Американская гоночная серия направила издателю уведомление об этом намерении. Таким образом, под крылом Motorsport Games осталась всего одна команда разработчиков - Studio 397 с двумя проектами: rFactor 2 и Le Mans Ultimate. Выход последней, перенесенный на февраль 2024, теперь вызывает определенное беспокойство.

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Wolfenstein

индикал

2
askazanov

Ну правильно, пускай шушерой всякой не занимаются))))

1
caliskan

Надеюсь они теперь вернутся в iracing

1