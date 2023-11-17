У Motorsport Games отозвали лицензию на создание игр IndyCar

Благодаря усилиям "эффективных менеджеров", корабль Motorsport Games всё быстрее идёт ко дну. Как известно, некоторое время назад лицензия NASCAR была передана iRacing, а всего через неделю после того, как TOCA сделала то же самое с лицензией BTCC, соглашения с IndyCar от Motorsport Games также будут аннулированы. Американская гоночная серия направила издателю уведомление об этом намерении. Таким образом, под крылом Motorsport Games осталась всего одна команда разработчиков - Studio 397 с двумя проектами: rFactor 2 и Le Mans Ultimate. Выход последней, перенесенный на февраль 2024, теперь вызывает определенное беспокойство.