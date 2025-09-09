Креативный директор Sucker Punch не против увидеть ремастер inFamous от другой студии

В скором времени состоится релиз Ghost of Yotei, сиквела Ghost of Tsushima. Однако, несмотря на успех новой франшизы Sucker Punch, многие фанаты по-прежнему выражают желание увидеть возвращение студии к серии inFamous.

Нейт Фокс, креативный директор студии Sucker Punch, не так давно в эфире канала MinnMax комментировал эту возможность. На вопрос, согласился бы он на создание ремастера inFamous другой студией, он ответил, что «это было бы здорово». Вспоминая свой опыт работы над серией, Фокс выразил сожаление по поводу одного конкретного момента в inFamous 2: изменения внешнего вида главного героя Коула. «Я сожалею, что не оставил его точно таким же, как [в первой игре]», — сказал он.

Что касается его личного ранжирования франшизы, то здесь первым в списке любимчиков Фокса стала первая часть inFamous, за которой следует inFamous 2 и, наконец, Second Son. В заключение, говоря о других проектах, Фокс отметил, что самой интенсивной работой Sucker Punch на сегодняшний день была Sly Cooper 1. Также он подтвердил, что права на IP Rocket: Robot on Wheels по-прежнему принадлежат студии.