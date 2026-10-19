Культовый эксклюзив PlayStation 3 inFAMOUS получил неофициальный нативный порт на ПК благодаря статической рекомпиляции

Энтузиаст под ником whompay опубликовал в открытом доступе проект inFAMOUS Reborn версии 1.0, представляющий собой неофициальный нативный порт оригинальной inFAMOUS для операционных систем Windows. Игра 2009 года выпуска от студии Sucker Punch Productions, долгие годы остававшаяся запертой на консоли PlayStation 3, теперь способна работать на персональных компьютерах напрямую без использования классических эмуляторов вроде RPCS3.

В основе порта лежит открытый инструментарий ps3recomp, выполняющий статическую рекомпиляцию бинарного кода процессора Cell Broadband Engine. Программы основного ядра PPU и векторных сопроцессоров SPU заранее переводятся на язык C/C++ с последующей компиляцией в исполняемый файл для архитектуры x86-64. Графическая подсистема транслирует вызовы чипа RSX через современный интерфейс Direct3D 12, что снижает накладные расходы на трансляцию инструкций в реальном времени и разгружает центральный процессор.

Проект получил полноценную поддержку управления с клавиатуры и мыши с отображением нативных подсказок клавиш в интерфейсе, а также работу с геймпадами. Клавиша F10 вызывает меню базовых параметров, где доступны переключение вертикальной синхронизации, ограничение частоты кадров и смена разрешения экрана. Для сборки исполняемого файла требуется собственный образ европейского дискового издания с кодом BCES00220, после чего специальный установщик автоматически подготавливает зависимости и компилирует игру на локальной машине.

Проект все еще находится в разработке, поэтому со временем производительность станет лучше, а совместимость с менее мощными конфигурациями расширится. Сообщайте о любых проблемах, и все они будут рассмотрены.

- whompay, разработчик порта

На тестовой конфигурации с процессором Intel Core i7-14700F, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4060 и 16 ГБ оперативной памяти счетчик кадров держится в районе 40-75 кадров в секунду с просадками ниже 35 кадров во время активных перестрелок. Игроки, опробовавшие раннюю версию, сталкиваются с полным отсутствием звука на ряде звуковых карт, сильными задержками на видеокартах уровня GeForce GTX 1660 и Radeon RX 580, а также с мерцанием текстур и дальности прорисовки объектов.

Развитие статической рекомпиляции для PlayStation 3 быстро набирает обороты благодаря сообществу моддеров. Ранее на базе ps3recomp удалось успешно запустить аркадный боевик The Simpsons Arcade Game с рабочим сетевым кооперативом и платформер Tornado Outbreak, а также ведутся активные тесты Twisted Metal, Killzone 3 и inFAMOUS 2. Компания Sony за прошедшие 15 лет так и не выпустила официальное переиздание супергеройского экшена на актуальных платформах.