Энтузиаст выпустил нативный ПК-порт inFamous 2 с поддержкой 60 кадров в секунду и ультрашироких мониторов

Разработчик под псевдонимом bhuiyah опубликовал в открытом доступе проект infamous2-recomp, представляющий собой полноценный нативный порт супергеройского экшена inFamous 2 для операционных систем Windows. Проект создан при помощи набора инструментов ps3recomp, который выполняет статическую рекомпиляцию исходного машинного кода PowerPC и SPU консоли PlayStation 3 напрямую в код на C++ с последующей компиляцией в исполняемый файл для архитектуры x86-64. В отличие от эмуляторов вроде RPCS3, игра функционирует как стандартное приложение для персональных компьютеров, где системные библиотеки консоли переписаны заново, а инструкции графического процессора RSX транслируются в вызовы интерфейса Direct3D 12.

В целях соблюдения авторских прав исходный репозиторий на GitHub не содержит защищенных игровых ресурсов, файлов прошивки или ключей шифрования. Пользователям требуется предоставить собственный легальный дамп диска с игрой для Северной Америки или европейских регионов, а также официальный патч 1.04. Для автоматизации сборки автор разработал графический лаунчер inFamous2Launcher, который самостоятельно проверяет файлы, загружает необходимые компиляторы через системную утилиту winget, извлекает нужные библиотеки и собирает рабочую версию проекта примерно за 4 минуты на многопоточных процессорах.

Порт получил обширный список технических улучшений, адаптирующих консольный релиз 2011 года под актуальные стандарты персональных компьютеров. Реализована полноценная поддержка ультрашироких экранов с пропорциями 21:9 и 32:9 по принципу Hor+, при котором угол обзора увеличивается по бокам без искажения пропорций и растягивания интерфейса. Встроенное меню настроек, вызываемое клавишей F1 или через стандартную паузу, позволяет на лету регулировать масштаб внутреннего разрешения, анизотропную фильтрацию текстур, качество теней, сглаживание и параметры вертикальной синхронизации со снятием консольного ограничения частоты кадров.

Управление адаптировано как под клавиатуру с мышью с тонкой настройкой чувствительности прицеливания, так и под широкий спектр геймпадов. Игра нативно распознает контроллеры Xbox, DualShock 3, DualShock 4, DualSense и Nintendo Switch Pro с сохранением работы гироскопа Sixaxis, вибрации и световой индикации. Дополнительно в проект интегрирована система быстрых сохранений Save states по горячим клавишам F5 и F9 с десятью независимыми слотами и функцией мгновенной отмены последней загрузки.

Главным фактором производительности выступает мощность центрального процессора, так как ресурсоемкие задачи пяти сопроцессоров Cell полностью обрабатываются ядрами ПК. Для поддержания стабильных 30 кадров в секунду заявлен шестиядерный процессор уровня AMD Ryzen 5 5600 или Intel Core i5-11400 с поддержкой инструкций AVX2, тогда как для стабильных 60 кадров и выше в насыщенных сценах города Нью-Маре рекомендованы восьмиядерные чипы класса Ryzen 7 7700 или Core i7-12700. При базовом разрешении проект потребляет менее 1 ГБ видеопамяти, поэтому видеокарта практически не становится узким местом системы.

Разработчик также внедрил специальный переключатель языковых настроек, позволяющий активировать на дисках американского региона скрытые европейские локализации, включая полный перевод на русский язык с оригинальной озвучкой. В свежем обновлении 0.1.14 автор устранил сбои и зависания изображения при совместной работе с оверлеями мониторинга RivaTuner Statistics Server и MSI Afterburner. На данный момент проект оптимизирован для прохождения пролога и вступительных миссий открытого мира, а также подготовлен для интеграции в фанатский лаунчер RecompLauncher.