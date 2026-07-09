Sony прекращает поддержку пользовательских заданий в inFamous 2 - это помешает игрокам получить платиновый трофей

Sony готовится отключить серверы пользовательских миссий (UGC) в inFamous 2 до конца августа 2026 года. После этого игроки больше не смогут получить платиновый трофей, если заранее не разблокировали связанные с UGC достижения.

Основная проблема заключается в трех трофеях, требующих доступа к пользовательскому контенту:

Create — создать и опубликовать собственную UGC-миссию.

Well inFORMED — оценить 25 пользовательских миссий.

UGC Veteran — пройти 25 пользовательских миссий.

Поскольку все они необходимы для получения платины, после отключения серверов платиновый трофей станет недостижимым для новых игроков.

Sony пока не объявила точную дату отключения, однако сообщается, что сервис прекратит работу к концу августа 2026 года. Владельцам игры, которые хотят получить платину, рекомендуется завершить все связанные с UGC трофеи до закрытия серверов.