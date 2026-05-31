Спустя 15 лет в inFamous 2 обнаружили вырезанную способность Коула для сверхбыстрого перемещения

Почти через 15 лет после выхода inFamous 2 датамайнеры нашли в файлах игры неиспользованную способность, которая могла заметно изменить систему передвижения главного героя.

Пользователь Reddit под ником tiffermate опубликовал видео с найденной механикой, позволяющей Коулу Макграту буквально скользить по городу на электрическом потоке. Способность значительно ускоряет перемещение по карте и визуально напоминает полёт героя во время сражения со Зверем в начале игры.

Однако исследователь считает, что речь идёт не о повторном использовании существующей анимации. По его словам, удерживание кнопки X активирует дополнительное ускорение, а сама способность имеет отдельные настройки и изменённые анимации, что может указывать на её полноценную разработку до того, как она была вырезана из финальной версии.

Находка быстро привлекла внимание фанатов серии. Многие отметили, что такая механика могла бы стать одним из самых эффектных способов передвижения в игре, дополнив уже существующие электрические, ледяные и огненные способности Коула.

Сам датамайнер также заявил, что обнаружил в файлах inFamous 2 и другие следы вырезанного контента, которыми планирует поделиться позже.

Пока невозможно точно подтвердить, что найденная механика действительно была полноценной способностью, однако находка показывает, что разработчики из Sucker Punch рассматривали гораздо более амбициозные варианты перемещения героя. Не исключено, что от идеи отказались из-за технических ограничений или проблем с производительностью, поскольку на опубликованных кадрах заметны просадки частоты кадров.