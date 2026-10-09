Опубликован сюжетный трейлер симулятора подземелий Infamous Keepers и анонсирована демоверсия

Разработчики тактического рогалика Infamous Keepers представили свежий сюжетный трейлер, который раскрывает изнанку фэнтезийной корпоративной жизни с весьма необычного ракурса. Опубликованный видеоматериал знакомит игроков с серыми буднями компании, занимающейся управлением мрачными подземными лабиринтами. Одновременно с презентацией ролика авторы официально объявили о скором выпуске бесплатной ознакомительной демоверсии своего проекта в цифровом магазине Steam.

Повествование в представленном трейлере ведётся от лица обычного штатного уборщика, которому изо дня в день приходится наводить порядок в опасных залах после налётов искателей приключений. Главный герой размышляет о том, что официальные контракты корпорации обещают вечную жизнь, фонтаны крови и горы золота, но умалчивают о суровой реальности. Работники вынуждены трудиться на благо организации веками, постепенно превращаясь в обычные инструменты и начиная искренне мечтать о том, чтобы местный лич перестал их воскрешать.

Внутриигровые слухи указывают на то, что фэнтезийное предприятие сейчас находится на грани тотального финансового краха, что воспринимается уставшим персоналом как шанс на долгожданный постоянный отпуск. Игровой процесс этого симулятора совмещает в себе элементы планирования, управление необычными кадрами и тактическую оборону вверенных территорий. Игрокам предстоит лично столкнуться с тяготами загробного карьерного роста, организовывать зачистку помещений и пытаться спасти тонущий бизнес от неминуемого банкротства.

В настоящее время точная дата полноценного релиза этого сатирического рогалика разработчиками ещё не определена. Заинтересованные пользователи персональных компьютеров уже могут посетить официальную страницу игры на платформе Valve, чтобы ознакомиться, добавить проект в свой список желаемого и записаться на плейтест.