Энтузиаст работает над неофициальным PC-портом inFAMOUS: Second Son

Пользователь Keep Tryin' работает над неофициальным PC-портом экшена inFAMOUS: Second Son, изначально выходившего эксклюзивно на PS4.

Проект использует оригинальный скомпилированный код игры, сочетая обратную разработку, собственные хуки и адаптацию под ПК. Вместо полной пересборки с нуля энтузиаст работает с оригинальным кодом, оптимизируя специфичные для PS4 функции для более эффективной работы на PC:

В видео представлен ранний геймплей игры inFAMOUS Second Son на ПК в рамках моего текущего проекта по портированию игры. В видео показана первая миссия игры и текущий прогресс разработки.



Для первой миссии шейдеры уже скомпилированы и кэшированы, что означает, что проблема с подтормаживанием при компиляции шейдеров решена, обеспечивая гораздо более плавный игровой процесс.



Хотя работа продолжается, есть ещё несколько областей, требующих улучшения, особенно производительность в сценах с большим количеством визуальных эффектов и оптимизация в городе Сиэтл.



Разработка всё ещё находится на ранней стадии, и постоянная работа сосредоточена на улучшении производительности, стабильности, обработки шейдеров и общей плавности игрового процесса.

На опубликованном видео игра работает на 60 кадрах в секунду без серьёзных визуальных багов. Дата релиза проекта пока не объявлена.