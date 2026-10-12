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inFamous: Second Son 21.03.2014
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
8.2 968 оценок

Энтузиаст работает над неофициальным PC-портом inFAMOUS: Second Son

AceTheKing AceTheKing

Пользователь Keep Tryin' работает над неофициальным PC-портом экшена inFAMOUS: Second Son, изначально выходившего эксклюзивно на PS4.

Проект использует оригинальный скомпилированный код игры, сочетая обратную разработку, собственные хуки и адаптацию под ПК. Вместо полной пересборки с нуля энтузиаст работает с оригинальным кодом, оптимизируя специфичные для PS4 функции для более эффективной работы на PC:

В видео представлен ранний геймплей игры inFAMOUS Second Son на ПК в рамках моего текущего проекта по портированию игры. В видео показана первая миссия игры и текущий прогресс разработки.

Для первой миссии шейдеры уже скомпилированы и кэшированы, что означает, что проблема с подтормаживанием при компиляции шейдеров решена, обеспечивая гораздо более плавный игровой процесс.

Хотя работа продолжается, есть ещё несколько областей, требующих улучшения, особенно производительность в сценах с большим количеством визуальных эффектов и оптимизация в городе Сиэтл.

Разработка всё ещё находится на ранней стадии, и постоянная работа сосредоточена на улучшении производительности, стабильности, обработки шейдеров и общей плавности игрового процесса.

На опубликованном видео игра работает на 60 кадрах в секунду без серьёзных визуальных багов. Дата релиза проекта пока не объявлена.

ПК 4
9
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
Sattarata

В принципе и не нужна эта игра, это умственно отсталая версия прототайпа, лучше мерсера нейрослопом 5 поверх обмазать и еще разок погонять вмести с .И двойка гораздо лучше этого высера кринжевого.

4
QuadrophonicMorpheus

Ну что, получается, уже действительно в скором времени.