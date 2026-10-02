Энтузиаст запустил inFAMOUS: Second Son на ПК в нативном 4K с помощью эмулятора shadPS4 и нейросети Claude

Энтузиаст под ником Ayoub продемонстрировал запуск супергеройского экшена inFAMOUS Second Son на персональных компьютерах в нативном разрешении 4K. Добиться столь высокой производительности удалось с помощью модифицированной сборки открытого эмулятора shadPS4, код которой был оптимизирован при участии искусственного интеллекта всего за 24 часа.

Удалось запустить inFAMOUS Second Son на ПК в нативном 4K со сборкой shadPS4, доработанной с помощью Claude. Эмоции зашкаливают, это настоящее исполнение мечты. На работу ушло 24 часа.

- Ayoub, автор модификации

Для демонстрации использовалась топовая конфигурация оборудования с процессором AMD Ryzen 9 9950X3D и видеокартой Nvidia GeForce RTX 5090. Автор отметил, что ключевые исправления производительности и устранение узких мест в коде эмулятора были реализованы благодаря языковой модели Claude.

Боевик от студии Sucker Punch Productions дебютировал в 2014 году в качестве одного из главных эксклюзивов консоли PlayStation 4. Несмотря на активную практику Sony по портированию знаковых хитов на ПК, история Делсина Роу так и осталась заперта на приставках японского гиганта без официальных переизданий или улучшенных версий.

До недавнего времени запуск проекта через shadPS4 сопровождался критическими графическими багами, а кадровая частота на большинстве систем редко поднималась выше 15-20 кадров в секунду. Проведенная оптимизация позволила обеспечить стабильную прорисовку эффектов частиц, неонового освещения и детализированного открытого мира Сиэтла.

Публикация геймплея вызвала огромный ажиотаж в фанатском сообществе, участники которого начали требовать немедленного размещения исходного кода на GitHub. Событие также спровоцировало дискуссию о роли генеративных нейросетей в реверс-инжиниринге и возможных претензиях правообладателей к подобным методам модернизации эмуляторов.