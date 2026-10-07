inFAMOUS: Second Son стала полностью проходимой на ПК через shadPS4 - игра работает плавно и поддерживает 4K

Эмуляция inFAMOUS: Second Son на ПК сделала заметный шаг вперёд. Автор свежей демонстрации утверждает, что игра теперь работает очень плавно и полностью проходима от начала до конца. Для записи использовалась специальная ветка shadPS4-Infamous-FixBuild, созданная специально для улучшения работы Second Son.

В последней версии сборки разработчик добавил рабочий режим PS4 Pro / Neo Mode. При его включении игра рендерится в 1800p с checkerboard-реконструкцией до 3840×2160 и в тестовой сцене показывает около 67,4 FPS. Без Pro-режима Second Son работает в 1080p примерно при 74,2 FPS. Эти замеры проводились на системе с GeForce RTX 5080 и Ryzen 7 9800X3D.

В этой же сборке исправили несколько технических проблем, связанных с Pro-режимом, включая завершение игры примерно через 19 секунд после запуска и зелёное изображение с цветными артефактами. После обновления также заново создаётся кэш шейдеров, поэтому при первом появлении новых эффектов возможны кратковременные подтормаживания.