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Генеральный директор Ubisoft Ив Гиймо поддержал Sony в отказе от физических носителей игр
По данным аналитиков, Resident Evil 4 - самый продаваемый ремейк/ремастер этого поколения консолей
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Решение Sony отказаться от дисков поставило под угрозу многомиллиардный рынок подержанных игр
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
Смартфон Tecno POVA 3 Electric Blue
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