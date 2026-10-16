Нативный ПК-порт inFAMOUS: Second Son получил поддержку мыши и масштабные графические исправления

Энтузиаст под ником HayatoG выпустил крупное обновление для нативного ПК-порта супергеройского экшена inFAMOUS: Second Son для систем Windows и Linux. Проект переносит бывший консольный эксклюзив PlayStation 4 на персональные компьютеры без классической процессорной эмуляции. Исходный бинарный код исполняется процессором напрямую на аппаратном уровне, системные библиотеки консоли воссоздаются с нуля, а графические команды и шейдеры транслируются в API Vulkan на базе наработок эмулятора shadPS4 и смежных портов The Last Guardian и Gravity Rush 2.

Проект играбелен и находится в активной разработке. Игра запускается, доходит до геймплея и позволяет пройти начальные главы, однако производительность пока нестабильна, составляя от 20 до 30 FPS на видеокарте RTX 2060, а также присутствуют известные графические артефакты. - HayatoG, создатель проекта

На текущем этапе порт позволяет дойти до сюжетного задания Go to Longhouse, преодолевая эпизоды со скалолазанием, городскими пробежками, сражениями и кат-сценами. По замерам разработчика на видеокарте NVIDIA GeForce RTX 2060 в разрешении 1080p средняя производительность составляет 27 кадров в секунду, удерживаясь выше планки в 30 кадров около 44% времени сессии. Игра работает без ограничения фреймрейта, однако пользователи сталкиваются с кратковременными запинками при первичной компиляции шейдеров.

Ключевым нововведением сборки от 16 октября стало появление полноценного управления с помощью мыши. Поскольку в оригинале от студии Sucker Punch Productions многие действия завязаны на сенсорную панель DualShock 4, разработчик добавил специальный виртуальный режим. При удержании клавиши Left Ctrl или боковой кнопки мыши перемещение манипулятора имитирует касание пальцем тачпада. Это позволяет выкачивать силу дыма из разрушенных объектов, открывать сканеры дверей свайпом и поднимать застрявшие машины одновременным нажатием 2 кнопок.

Для обладателей обычных геймпадов от Xbox, Nintendo Switch Pro и 8BitDo внедрена имитация встроенного гироскопа. Нажатие комбинации стиков L3 и R3 переводит контроллер в режим баллончика с краской для рисования уличных граффити. В этот момент геймпад виртуально поворачивается набок: кнопка A отвечает за встряхивание баллона, триггер RT наносит рисунок, а левый стик точно наводит курсор. На обычной клавиатуре аналогичные действия выполняются клавишами T, G, Y и стрелками.

В графической части обновления устранили критическую ошибку с мерцанием автомобильных фар и ослепляющим сиянием уличных фонарей, пробивавшимся сквозь тела персонажей. Баг возникал из-за фальшивых показаний консольного счетчика окклюзии, который бесконечно увеличивался. Внедрение режима с нулевым отсчетом полностью исправило проблему в Windows и Linux. Дополнительно автор перенес 12 технических правок из портов Bloodborne и Shadow of the Colossus, решив проблему вылетов на картах AMD Radeon RX 580, зависания эффектов дыма и некорректного свечения модели Делсина.

Авторы проекта также оптимизировали совместимость с процессорами Intel и старыми архитектурами уровня Sandy Bridge. Инструкции SSE4A и F16C, изначально заложенные под чипсет AMD в консоли PlayStation 4, динамически заменяются в реальном времени библиотекой iced-x86. В сборке для Windows также внедрили защиту так называемой красной зоны стека размером 128 байт, исключив падение игры при системных ошибках драйверов.

Управлять параметрами теперь можно через новый графический лаунчер на Qt Quick, включающий 8 экранов настроек, систему профилей производительности, встроенный апскейлер FSR 1 и автоматическое сохранение резервных копий прогресса перед каждым запуском. Сам исходный дистрибутив не содержит официальных файлов Sony. Для работы порта требуется самостоятельно снятый с прошитой консоли PlayStation 4 дамп игры inFAMOUS: Second Son с установленным апдейтом 1.07 весом порядка 33 ГБ.