Производительность ПК-порта inFAMOUS Second Son выросла до 37 FPS на мобильной RTX 3050 после переработки рендерера

Разработчик HayatoG выпустил новую экспериментальную сборку неофициального ПК-порта inFAMOUS Second Son. Версия beta-2026.10.23-c8915d9 от 23 октября принесла заметные улучшения производительности, особенно на видеокартах с небольшим объёмом видеопамяти.

Главное изменение связано с переработкой графического рендерера. Ранее на видеокартах с 4 ГБ VRAM производительность могла значительно снижаться спустя несколько минут игры из-за некорректной повторной обработки графических ресурсов после освобождения текстур.

После исправления на ноутбуке с GeForce RTX 3050 частота кадров выросла с прежних 15–20 примерно до 37 FPS. Таким образом, в конкретном тесте производительность увеличилась примерно в 1,9–2,5 раза без замены оборудования.

Разработчик также сократил потребление видеопамяти приблизительно на 300 МБ, исправил отдельные проблемы с управлением камерой и добавил автоматический выбор графических настроек в зависимости от конфигурации компьютера.

На GeForce RTX 2060 использование видеопамяти удалось уменьшить с 5,6 до 3,2 ГБ, а производительность во время перемещения по городу выросла примерно с 30 до 36 FPS.