Прорыв в эмуляции PlayStation 4: Infamous: Second Son демонстрирует играбельность на эмуляторе shadPS4

Сообщество энтузиастов эмуляции PlayStation 4 получило новую порцию обнадеживающих новостей. Разработчик под ником GeorgeMoralis, известный своим вкладом в проект shadPS4, представил видео, демонстрирующее игровой процесс знакового эксклюзива PS4 Infamous: Second Son, запущенного на упомянутом эмуляторе. Согласно опубликованным данным и сопроводительной информации, игра достигла статуса ingame, что означает возможность не только запуска, но и непосредственного взаимодействия с игровым миром, хотя и с определенными техническими нюансами.

В видеоролике, датированном 10 мая 2025 года, можно наблюдать, как Делсин Роу, главный герой Infamous: Second Son, передвигается по улицам виртуального Сиэтла и применяет свои сверхспособности. Разработчик в описании к видео указал, что последние обновления в коде эмулятора shadPS4, в частности, в разрабатываемой версии v0.8.1 WIP (Work In Progress), позволили добиться этого результата и даже улучшить частоту кадров по сравнению с предыдущими попытками. Это значительный шаг вперед, учитывая, что еще в декабре 2024 года Infamous: Second Son на shadPS4 мог лишь запускаться, но был далек от играбельного состояния.

Эмулятор shadPS4, разрабатываемый командой под руководством GeorgeMoralis (также известного как Shadow, одного из основателей PCSX2), показывает значительные успехи и в других проектах. Особенно часто упоминается прогресс в эмуляции Bloodborne, которая, по некоторым данным на март 2025 года, стала полностью проходимой от начала до конца с частотой 60 кадров в секунду благодаря прорыву в shadPS4. Сообщается, что shadPS4 уже включен в стандартный набор EmuDeck для Steam Deck, что свидетельствует о признании его перспективности.