Прорыв в эмуляции PlayStation 4: Infamous: Second Son демонстрирует играбельность на эмуляторе shadPS4

Сообщество энтузиастов эмуляции PlayStation 4 получило новую порцию обнадеживающих новостей. Разработчик под ником GeorgeMoralis, известный своим вкладом в проект shadPS4, представил видео, демонстрирующее игровой процесс знакового эксклюзива PS4 Infamous: Second Son, запущенного на упомянутом эмуляторе. Согласно опубликованным данным и сопроводительной информации, игра достигла статуса ingame, что означает возможность не только запуска, но и непосредственного взаимодействия с игровым миром, хотя и с определенными техническими нюансами.
В видеоролике, датированном 10 мая 2025 года, можно наблюдать, как Делсин Роу, главный герой Infamous: Second Son, передвигается по улицам виртуального Сиэтла и применяет свои сверхспособности. Разработчик в описании к видео указал, что последние обновления в коде эмулятора shadPS4, в частности, в разрабатываемой версии v0.8.1 WIP (Work In Progress), позволили добиться этого результата и даже улучшить частоту кадров по сравнению с предыдущими попытками. Это значительный шаг вперед, учитывая, что еще в декабре 2024 года Infamous: Second Son на shadPS4 мог лишь запускаться, но был далек от играбельного состояния.
Эмулятор shadPS4, разрабатываемый командой под руководством GeorgeMoralis (также известного как Shadow, одного из основателей PCSX2), показывает значительные успехи и в других проектах. Особенно часто упоминается прогресс в эмуляции Bloodborne, которая, по некоторым данным на март 2025 года, стала полностью проходимой от начала до конца с частотой 60 кадров в секунду благодаря прорыву в shadPS4. Сообщается, что shadPS4 уже включен в стандартный набор EmuDeck для Steam Deck, что свидетельствует о признании его перспективности.
Видимо у некоторых другое понятие "играбельность"
Умнее тебя буду
Отличные новости. Консоли - это архаизм. Будущее за ПК и эмуляцией!
Это было понятно уже лет 20 назад. К компу можно подключить джойстик и играть, как на приставке, но консоли хоть и узко специализированы, проживут ещё лет 100
Лет через 10 можно будет запустить эмуль Ps4 и с комфортом играть, при условии что в компе будет стоять топовое на то время железо
Консоли не проживут, их быстро прекращают выпускать, как потом играть игры. Комп будет жить всегда.
Через 10 лет у вас будут в моде Денди)
Несколько дней назад прошел Final Fantasy 5 (SNES) через эмуляцию. Так что я стараюсь!
Имхо но вот не стоит эта игра таких мучений
Дело не в самой игре, а в технологиях, которые она использует и их нужно будет изучить и прикрутить к эмулятору, что собсна позволит в дальнейшем меньше париться с другими играми.
Что за фигня с видео? Это у меня так лагает или у них фпс 10?
у них
Жаль разрабы RPCS3 до сих пор не могут довести до ума Killzone 3, лет 5 назад писал что им ещё лет 5 нужно, оказывается ошибся надо было 10ку смело добавлять, долгие очень
Хуже всего то, что несколько лет назад для меня эмуляция God of war Ascension была в разы лучше, чем сейчас.
это называется о - оптимизация там где нафиг не нужна.
Ну а что...Бладик то они довели до ума. На старте так же ведь было.
с каких это пор 20 фпс стало играбельностью?
консолщики ещё со времён пс4 так считают)
не умеют они делать игры,такая же скучнотень,как и цусима
Отличная игра с открытым миром и очень красивой для своего года выхода графикой
До играбельности ещё далеко, но я очень рад, что есть движение. В эту игру стоит играть на ПК!