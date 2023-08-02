Новая демка постапокалиптического градостроителя Infection Free Zone пользуется большой популярностью в Steam ©

Infection Free Zone - многообещающая стратегия, сочетающая в себе элементы градостроительства и механики выживания. В игре вам отводится роль командира группы выживших, пытающихся выжить в мире, захваченном зомби.

Проект получил новую демоверсию в Steam и по сравнению с предыдущей, авторы внедрили в игру множество новых элементов, таких как система обмена товарами, разрушение и ремонт зданий, бандиты, система иммиграции, ворота, механика исследования, новые события и решения, улучшенная графика.

Новая демка пользуется большой популярностью. Сразу после ее выхода рекорд активности в Steam составил 7366 человек, играющих одновременно. Это вдвое больше, чем в начале этого года было зафиксировано в первой демоверсии. Игра технически проста, но пользователи Steam высоко оценивают ее геймплейную механику.



В Infection Free Zone ваша цель - создать город, который станет безопасной зоной для выживших. Вы должны заботиться об их нуждах, отправлять их в экспедиции за ценными ресурсами, а также отражать атаки зомби и агрессивных бандитов.