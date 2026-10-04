Infinite Undiscovery с Xbox 360 получила нативную рекомпиляцию для Windows - эмулятор больше не требуется

У поклонников Infinite Undiscovery появилась возможность запустить ролевую игру с Xbox 360 на ПК в виде нативного приложения для Windows. Энтузиаст под ником doc-haz выпустил первую публичную версию проекта Infinite Undiscovery Recomp v1.0.0, использующего технологии ReXGlue и XenonRecomp для рекомпиляции оригинального кода игры.

В отличие от традиционной эмуляции Xbox 360, проект создаёт нативный исполняемый файл Windows x64. Текущая версия уже позволяет запускать Infinite Undiscovery непосредственно как Windows-приложение, однако в состав проекта не входят игровые файлы, ISO-образы и DLC. Пользователь должен предоставить совместимые данные Infinite Undiscovery самостоятельно.

Разработчик постарался упростить установку для обычных пользователей. В Infinite Undiscovery Recomp встроен Asset Setup Wizard, который самостоятельно определяет нужные файлы, проверяет игровой носитель и подготавливает данные. Отдельно запускать Python-скрипты, PowerShell, BAT-файлы или сторонние программы для извлечения содержимого не требуется. Сборка является полностью портативной и не нуждается в установщике.

Поддерживаются американская NTSC-U и европейская PAL версии Infinite Undiscovery. Программа автоматически определяет регион, первый и второй диски, умеет работать как с XDVDFS ISO, так и с уже извлечёнными папками игры. Сохранения, кэш, шейдеры, журналы и настройки хранятся непосредственно рядом с программой, поэтому всю подготовленную установку можно переносить вместе с её папкой.

Авторы также реализовали поддержку двух дополнительных пакетов — A Voucher и B Voucher. Они проверяются перед установкой и подключаются через систему контента ReXGlue. При этом сами DLC в проект не входят — их также должен предоставить пользователь.

Однако версия 1.0.0 пока не означает, что Infinite Undiscovery полностью проверена от начала до конца. Разработчик подчёркивает, что полного прохождения ещё не было. Второй диск уже корректно определяется, проверяется и импортируется, однако реальный переход с Disc 1 на Disc 2 непосредственно во время прохождения пока не протестирован. Не исключено, что на этом этапе потребуется дополнительная работа. Также продолжается проверка поздних участков игры и работы DLC.

Дополнительно для проекта создана отдельная утилита IU Save Bridge. Она предназначена для работы с сохранениями Infinite Undiscovery Recomp и позволяет редактировать количество Fol, характеристики персонажей и инвентарь из 1023 предметов. Перед изменением сохранений программа автоматически создаёт резервную копию и пересчитывает контрольные суммы CRC32.

Оригинальная Infinite Undiscovery вышла в 2008 году как эксклюзив Xbox 360. Microsoft тогда представляла проект Square Enix как ролевую игру, предназначенную исключительно для своей консоли. Игра до сих пор официально продаётся в Microsoft Store, однако полноценной версии для Windows она так и не получила.