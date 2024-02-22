Спустя более 14 лет хит iOS Infinity Blade был портирован на ПК

Infinity Blade была одной из первых игр для iOS с невероятной графикой на мобильных устройствах. Эта игра была создана на движке Unreal Engine и вышла на устройствах Apple в 2010 году. Теперь, более 14 лет спустя, она вышла на ПК, и вы можете скачать ее.

Все, что вам нужно сделать, это скачать игру по этой ссылке. После распаковки просто дважды щелкните исполняемый файл лаунчера.

Этот порт имеет обновленные текстуры, графику и различные оптимизации для ПК. Например, вы можете переназначить управление. Есть также аудио слайдеры и управление файлами.

Ниже вы также можете найти геймплейное видео. Это видео должно дать вам довольно хорошее представление о том, чего от неё можно ожидать. Да, игра устарела, но речь идёт о мобильной игре 2010 года.