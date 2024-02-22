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об игре
Infinity Blade 09.12.2010
Аркада
8.3 44 оценки

Спустя более 14 лет хит iOS Infinity Blade был портирован на ПК

monk70
Новости

Infinity Blade была одной из первых игр для iOS с невероятной графикой на мобильных устройствах. Эта игра была создана на движке Unreal Engine и вышла на устройствах Apple в 2010 году. Теперь, более 14 лет спустя, она вышла на ПК, и вы можете скачать ее.

Все, что вам нужно сделать, это скачать игру по этой ссылке. После распаковки просто дважды щелкните исполняемый файл лаунчера.

Этот порт имеет обновленные текстуры, графику и различные оптимизации для ПК. Например, вы можете переназначить управление. Есть также аудио слайдеры и управление файлами.

Ниже вы также можете найти геймплейное видео. Это видео должно дать вам довольно хорошее представление о том, чего от неё можно ожидать. Да, игра устарела, но речь идёт о мобильной игре 2010 года.

4
3
Infinity Blade
09.12.2010
Комментарии: 3
Ваш комментарий
dwemer101

с кайфом, ждал

1
СергейВетер

Тоже, все части замозолил в своё время, уж очень крутые игры, до сих пор жду на андройд!

1
Chiptune Galaxy

А на андроид можно? 😅 Когда 2-ю часть ждать?))

0