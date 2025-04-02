Порт Infinity Blade 2 на ПК стал доступен для загрузки

Энтузиасты портировали Infinity Blade 2 на ПК. В этом порте есть сочетания клавиш для таких способностей, как уклонение, блокирование, атака и многое другое. Порт поставляется с автономным лаунчером, который позволяет вам устанавливать графические настройки и элементы управления.

Более того, порт для ПК предлагает улучшенную графическую точность по сравнению с версией для iOS. Более того, он позволяет вам переключать динамические тени и cумеречные лучи.

Если вы играли в версию для iOS, вы можете перенести свои сохранения. Как заявила команда, которая портировала игру, файлы сохранения можно переносить, вручную копируя их на другие платформы.

В порте для ПК также есть несколько консольных команд, которые вы можете использовать. Например, с помощью «toggledebugcamera» вы отвяжете камеру от игрока. Это позволит вам «свободно перемещаться» по карте. Также есть команда «exitbossfight». Используя ее, вы можете мгновенно убить любого титана, с которым сражаетесь. Вы также можете использовать «setplayergold x», чтобы увеличить золото (используйте целое число вместо x).

Скачать Infinity Blade 2 для ПК можно по этой ссылке.