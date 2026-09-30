ПК-порт Infinity Blade 3 стал доступен для скачивания

Несколько дней назад пользователь под ником «AnonIBBBBBBanon» выпустил ПК-порт третьей и заключительной части серии Infinity Blade. Теперь игроки на ПК могут насладиться всей трилогией Infinity Blade в нативном режиме.

Порт поставляется с отдельным лаунчером, позволяющим изменять настройки графики и управления перед запуском игры. Поддерживается управление с помощью мыши и клавиатуры: можно назначить клавиши для таких действий, как уклонение, блокировка и колющий удар, а для атак использовать движения мыши (свайпы).

Игра также предлагает расширенные настройки графики: можно включать или отключать динамические тени и «лучи бога» (god rays). Предусмотрены отдельные ползунки для регулировки громкости музыки и звуковых эффектов, что позволяет настроить звук по своему вкусу.

Порт поддерживает обоих персонажей — Сириса и Ису; у каждого из них своё оружие, снаряжение и стиль боя. Также реализована поддержка естественной прокрутки мышью в меню.

Ещё одна полезная функция — поддержка сохранений: можно переносить незашифрованные файлы сохранений между iOS и ПК. Порт также работает на Linux, macOS и Steam Deck благодаря таким инструментам, как Proton, Wine и CrossOver.

Работа над портом пока не завершена полностью, и на данный момент разработка приостановлена, поэтому возможны отдельные проблемы с оптимизацией. Тем не менее, игру можно пройти от начала до конца.

Скачать порт по этой ссылке.