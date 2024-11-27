Авторы Infinity Nikki опубликовали системные требования

Уже 5 декабря состоится глобальный релиз приключенческой игры Infinity Nikki. Она станет доступна на ПК, PlayStation 5 и мобильных устройствах. Интерес к проекту невероятно высок: число предрегистраций достигло более 34 млн человек, что гарантирует игрокам щедрые награды на старте. Однако важно убедиться, что ваш ПК готов к этому событию.
Разработчики опубликовали официальные системные требования:
Минимальные:
- Процессор: AMD Ryzen 3600 или Intel i5 (9-го поколения).
- Видеокарта: AMD 5500XT или Nvidia GTX 1060.
- Оперативная память: 16 ГБ.
- Накопитель: 50 ГБ свободного места.
Рекомендуемые:
- Процессор: AMD Ryzen 5500 или Intel i7 (9-го поколения).
- Видеокарта: AMD 6600XT или Nvidia GTX 2060.
- Оперативная память: 16 ГБ.
- Накопитель: 50 ГБ.
Зашёл на оф сайт,глянуть,что за игра,там уже 34 миллиона пред регистраций.И русского почти наверняка не будет.(в эпике не указано,но вот куча других языков есть)
Геншин ток красивый
В такое на пекарне играть - себя не уважать, Таблетка есть для этого