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Infinity Nikki 05.12.2024
Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7 44 оценки

Авторы Infinity Nikki опубликовали системные требования

butcher69
Новости

Уже 5 декабря состоится глобальный релиз приключенческой игры Infinity Nikki. Она станет доступна на ПК, PlayStation 5 и мобильных устройствах. Интерес к проекту невероятно высок: число предрегистраций достигло более 34 млн человек, что гарантирует игрокам щедрые награды на старте. Однако важно убедиться, что ваш ПК готов к этому событию.

Очаровательное приключение Infinity Nikki выйдет уже в декабре

Разработчики опубликовали официальные системные требования:

Минимальные:

  • Процессор: AMD Ryzen 3600 или Intel i5 (9-го поколения).
  • Видеокарта: AMD 5500XT или Nvidia GTX 1060.
  • Оперативная память: 16 ГБ.
  • Накопитель: 50 ГБ свободного места.

Рекомендуемые:

  • Процессор: AMD Ryzen 5500 или Intel i7 (9-го поколения).
  • Видеокарта: AMD 6600XT или Nvidia GTX 2060.
  • Оперативная память: 16 ГБ.
  • Накопитель: 50 ГБ.
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Комментарии: 3
Ваш комментарий
samosan

Зашёл на оф сайт,глянуть,что за игра,там уже 34 миллиона пред регистраций.И русского почти наверняка не будет.(в эпике не указано,но вот куча других языков есть)

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DezkQ

Геншин ток красивый

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Agent Qracle

В такое на пекарне играть - себя не уважать, Таблетка есть для этого

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