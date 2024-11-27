Авторы Infinity Nikki опубликовали системные требования

Уже 5 декабря состоится глобальный релиз приключенческой игры Infinity Nikki. Она станет доступна на ПК, PlayStation 5 и мобильных устройствах. Интерес к проекту невероятно высок: число предрегистраций достигло более 34 млн человек, что гарантирует игрокам щедрые награды на старте. Однако важно убедиться, что ваш ПК готов к этому событию.

Разработчики опубликовали официальные системные требования:

Минимальные:

Процессор: AMD Ryzen 3600 или Intel i5 (9-го поколения).

AMD Ryzen 3600 или Intel i5 (9-го поколения). Видеокарта: AMD 5500XT или Nvidia GTX 1060.

AMD 5500XT или Nvidia GTX 1060. Оперативная память: 16 ГБ.

16 ГБ. Накопитель: 50 ГБ свободного места.

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