Infold Games представила обновление для приключения в открытом мире Infinity Nikki. Оно добавит новые города, наряды со способностями, классы оружия и транспорт.

Героиня исследует просторные локации, разгадывает мистические головоломки и преодолевает платформенные испытания. Наряды нужны не только для смены внешности: они помогают взаимодействовать с окружением и раскрывать тайны мира.

Обновление также предложит новых персонажей, достопримечательности и занятия в двух городах.

Infinity Nikki доступна на PlayStation 5, PC, iOS и Android.