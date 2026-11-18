Сообщество условно-бесплатной игры-одевалки с открытым миром Infinity Nikki столкнулось с новой волной недовольства со стороны западных игроков. Причиной споров стали свежие рекламные ролики и специальное интервью, выпущенные студией Infold Games на китайской платформе RedNote для продвижения грядущего масштабного обновления 3.0 под названием Cicia, релиз которого запланирован на 26 ноября. Рассказчиком и лицом этой промокампании выступила 78-летняя модель и бизнесвумен Мэй Маск - мать миллиардера Илона Маска.

Патч перенесет главную героиню Никки и ее спутника Момо в город Сисия и местную академию искусств Cicia Art Academy, а также добавит в игру управляемый транспорт, включая розовый кабриолет и футуристические парящие автомобили. Для части зарубежной аудитории этот анонс вызвал неприятную ассоциацию, поскольку незадолго до него компания Tesla провела широко высмеянную в сети презентацию обновленного Tesla Roadster, названного летающим автомобилем, хотя на деле машина лишь совершила прыжок с рампы при помощи сжатого воздуха и двигателей SpaceX.

На форумах Reddit и в соцсети X англоязычные пользователи начали призывать к бойкоту проекта и полному отказу от внутриигровых покупок. Помимо политических взглядов самой Мэй Маск и ее публичной поддержки Дональда Трампа, игроков возмутила даже гипотетическая вероятность появления бренда Tesla внутри мирной игры о моде. Некоторые участники обсуждений прямо заявили о готовности на 100 процентов бросить проект при любом упоминании электрокаров или самого Илона Маска, а также обвинили Infold Games в том, что студия просто зависима от негативного внимания и почему-то не выбрала для партнерства китайского автопроизводителя.

Для разработчиков из Infold Games, являющихся подразделением компании Papergames, этот конфликт стал очередным в череде скандалов. Ранее студия уже подвергалась жесткой критике после неудачного запуска патча 1.5 в Steam, когда игроки массово жаловались на баги, агрессивную монетизацию и изменение стартового сюжета, что вынудило авторов принести извинения и выплатить компенсации. На фоне новой промокампании раздраженные фанаты вспомнили и недавние споры вокруг другого хита студии - симулятора свиданий Love and Deepspace.

Впрочем, за пределами западного сегмента выбор ведущей не вызвал отторжения - на китайском видеохостинге Bilibili зрители встретили ролики с энтузиазмом. Как пояснил на Reddit пользователь под ником BarbieSpeedRacer, в Китае Мэй Маск воспринимают не просто как мать известного предпринимателя, а как самостоятельную знаменитость. Она давно работает на местном рынке, выпустила популярную в стране книгу мемуаров и снималась в рекламных кампаниях для таких брендов, как OPPO, Fila и JNBY, благодаря чему ее образ зрелой и успешной модели отлично резонирует с женской аудиторией.

Китайская компания делает рекламу с участием знаменитости, популярной в Китае, а международное фан-сообщество воспринимает это решение исключительно через призму американской внутренней политики.

- BarbieSpeedRacer, пользователь Reddit

На данный момент призывы к протесту на Reddit не переросли в организованную акцию, а англоязычные социальные сети Infinity Nikki и вовсе предпочли проигнорировать проморолики с Мэй Маск. Даже при худшем развитии событий возможный отток западной аудитории едва ли серьезно ударит по бизнесу Infold Games, ведь более 80 процентов всей выручки проекта обеспечивают игроки из Китая. При этом в индустрии игру, вышедшую в 2024 году, продолжают считать серьезным конкурентом для проектов miHoYo - ранее журналистка издания Eurogamer Джессика Орр в своем обзоре отмечала, что свежие механики и темп прогрессии позволяют Infinity Nikki встряхнуть жанр гача-игр с открытым миром так же, как это сделала Genshin Impact в 2020 году.