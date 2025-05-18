"Игру просто уничтожили": Infinity Nikki получила худшее обновление года - и фанаты готовы к забастовке

Обновление Infinity Nikki: Bubble Season вызвало настоящий кризис.
Вместо улучшений игроки получили баги, путаницу и ухудшение качества серверов. Пост с 3,500+ голосами призывает к бойкоту 18 мая:
Не заходите, не играйте, не донатьте. Покажем, насколько мы разочарованы.
Обновление добавило кооператив и сюжетные изменения, но фанаты считают, что оно только всё испортило. Один из топовых отзывов на Steam:
Игра — баганый кошмар. Кооп ужасен. Лор изменили без предупреждения. Не тратьте время и деньги.
Infinity Nikki теперь сравнивают с No Man’s Sky наоборот — из хорошей игры сделали провал. Несмотря на шквал критики, разработчики пока реагируют больше разговорами, чем патчами.
Тот самый момент когда об игре узнаю только из новостей
Значит ты не игроман.