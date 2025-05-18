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Infinity Nikki 05.12.2024
Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.2 87 оценок

"Игру просто уничтожили": Infinity Nikki получила худшее обновление года - и фанаты готовы к забастовке

Solstice Solstice

Обновление Infinity Nikki: Bubble Season вызвало настоящий кризис.

Вместо улучшений игроки получили баги, путаницу и ухудшение качества серверов. Пост с 3,500+ голосами призывает к бойкоту 18 мая:

Не заходите, не играйте, не донатьте. Покажем, насколько мы разочарованы.

Обновление добавило кооператив и сюжетные изменения, но фанаты считают, что оно только всё испортило. Один из топовых отзывов на Steam:

Игра — баганый кошмар. Кооп ужасен. Лор изменили без предупреждения. Не тратьте время и деньги.

Infinity Nikki теперь сравнивают с No Man’s Sky наоборот — из хорошей игры сделали провал. Несмотря на шквал критики, разработчики пока реагируют больше разговорами, чем патчами.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Snake2105

Тот самый момент когда об игре узнаю только из новостей

2
JustA_NiceGuy

Значит ты не игроман.