Infinity Nikki обновилась до версии 2.2: фестиваль, коллаборация с Дуньхуаном и новые образы

Студия Infold Games выпустила крупное обновление 2.2 для приключенческой игры Infinity Nikki . Выход апдейта сопровождается ярким трейлером, в котором разработчики показали ключевые нововведения и атмосферу свежего контента.

Главным событием версии 2.2 стала масштабная коллаборация с культурным наследием Дуньхуана. В игре появились новые тематические наряды, вдохновлённые искусством и мотивами этого исторического региона, а также дополнительные визуальные элементы. Помимо этого, в Infinity Nikki стартовало временное событие «Фестиваль Нового Расцвета». Участие в праздничных активностях позволит игрокам получить эксклюзивные награды и уникальные костюмы для главной героини.

Infinity Nikki — это красочный проект в открытом мире, в котором исследование мира тесно связано с системой смены нарядов. Каждый костюм не только меняет внешний вид Никки, но и наделяет её особыми способностями, открывая новые способы взаимодействия с окружением.