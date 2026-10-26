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Infinity Nikki 05.12.2024
Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
6.7 101 оценка

Infinity Nikki показывает наряд Snowbloom Wishsong перед выходом обновления 2.11 29 октября

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Infold Games показала наряд Snowbloom Wishsong для приключенческой модной игры Infinity Nikki. Ролик демонстрирует новый образ, сказочную зимнюю эстетику, исследование открытого мира и элементы платформинга.

В Infinity Nikki одежда нужна не только для создания образов: наряды помогают раскрывать тайны, взаимодействовать с окружением и решать мистические головоломки среди обширных локаций.

Обновление 2.11 Tales Woven in Time выйдет 29 октября 2026 года. Игра уже доступна на PlayStation 5, PC, iOS и Android.

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