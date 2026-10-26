Infinity Nikki показывает наряд Snowbloom Wishsong перед выходом обновления 2.11 29 октября

Infold Games показала наряд Snowbloom Wishsong для приключенческой модной игры Infinity Nikki. Ролик демонстрирует новый образ, сказочную зимнюю эстетику, исследование открытого мира и элементы платформинга.

В Infinity Nikki одежда нужна не только для создания образов: наряды помогают раскрывать тайны, взаимодействовать с окружением и решать мистические головоломки среди обширных локаций.

Обновление 2.11 Tales Woven in Time выйдет 29 октября 2026 года. Игра уже доступна на PlayStation 5, PC, iOS и Android.