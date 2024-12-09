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Infinity Nikki 05.12.2024
Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.2 65 оценок

Infinity Nikki получает первый патч, в котором разработчики исправляют ошибки и улучшают оптимизацию

Gutsz
Новости

Спустя несколько дней после официального релиза Infinity Nikki 5 декабря, команда разработчиков из студии Papergames принялась выпускать срочные обновления для игры с устранением неприятных ошибок и улучшать общую оптимизацию игры. Будучи первой игрой серии, созданной на Unreal Engine 5 для мобильных устройств и основных платформ, проект столкнулся с рядом технических сложностей, часть из которых уже была исправлена в первом патче.

Состоялся релиз бесплатной адвенчуры Infinity Nikki, что очень не понравилось фанатам Genshin Impact

Среди исправленных проблем авторы отмечают решение проблем связанных с вылетами при включении трассировки лучей на ПК, зависания на устройствах iOS, а также трудности с контроллерами на PlayStation 5. Разработчики также улучшили производительность на ряде устройств и доработали графику для некоторых моделей iPad.

Первый патч для Infinity Nikki также включает в себя:

  • Устранение зависаний в обучении и на некоторых этапах, например, в задании "Power Outage Rescue".
  • Исправление проблем с отображением Whimstars и прогрессом основных квестов.
  • Оптимизация элементов интерфейса, включая настройки чувствительности камеры и улучшение работы кнопок на контроллерах.

Разработчики продолжают активно следить за отзывами игроков и обещают продолжить повышать комфорт от игры. В качестве компенсации ошибок на релизе игрокам уже было отправлено 1000 алмазов в их игровые почтовые ящики.

5
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
ChauvinisticBellona

Когда добавят русский тогда можно будет поиграть

2
JustA_NiceGuy

Игра хороша, приятный мир как по графике, так и по дизайну. Но она чисто для женского пола, все баннеры вертятся вокруг внешнего вида. Да и все занятия в игре также.

0
Sergey Yeremin JustA_NiceGuy

на самом деле просто очень хорошо выделили свою целевую аудиторию и сделали для нее игру.
Честно говоря выглядит оч красиво.
Была бы у меня дочь - в такую игру я бы ее запустил безбоязненно ) (но у меня парень и ему нравится GI ^_^)

0
Jarvis666

Бл*, а для кого эта игра? Реально для детей 0+ лет или эстетикгёрлз - втуберш))

0