Infinity Nikki получает первый патч, в котором разработчики исправляют ошибки и улучшают оптимизацию

Спустя несколько дней после официального релиза Infinity Nikki 5 декабря, команда разработчиков из студии Papergames принялась выпускать срочные обновления для игры с устранением неприятных ошибок и улучшать общую оптимизацию игры. Будучи первой игрой серии, созданной на Unreal Engine 5 для мобильных устройств и основных платформ, проект столкнулся с рядом технических сложностей, часть из которых уже была исправлена в первом патче.

Среди исправленных проблем авторы отмечают решение проблем связанных с вылетами при включении трассировки лучей на ПК, зависания на устройствах iOS, а также трудности с контроллерами на PlayStation 5. Разработчики также улучшили производительность на ряде устройств и доработали графику для некоторых моделей iPad.

Первый патч для Infinity Nikki также включает в себя:

Устранение зависаний в обучении и на некоторых этапах, например, в задании "Power Outage Rescue".

Исправление проблем с отображением Whimstars и прогрессом основных квестов.

Оптимизация элементов интерфейса, включая настройки чувствительности камеры и улучшение работы кнопок на контроллерах.

Разработчики продолжают активно следить за отзывами игроков и обещают продолжить повышать комфорт от игры. В качестве компенсации ошибок на релизе игрокам уже было отправлено 1000 алмазов в их игровые почтовые ящики.