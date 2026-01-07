Infinity Nikki получила обновление 2.1 Life as a Poem с новым сюжетом и редким нарядом

Разработчики модной ролевой игры Infinity Nikki выпустили крупное обновление 2.1 под названием Life as a Poem («Жизнь как поэма») для ПК и консолей.

Патч добавляет в проект новый сюжетный контент, продолжающий развитие истории Никки, а также эксклюзивный пятизвёздочный наряд для главной героини. Кроме того, игроков ждёт серия временных внутриигровых событий с щедрыми наградами.

Обновление укрепляет ключевые особенности Infinity Nikki — исследование открытого мира, выполнение квестов и глубокую систему кастомизации, оставаясь верным выбранному стилю и атмосфере игры.