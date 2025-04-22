Infinity Nikki получит масштабное обновление с кооперативом и новой картой в конце апреля

Фэнтезийное приключение Infinity Nikki готовится к крупному обновлению версии 1.5 под названием «Сезон пузырей», которое выйдет 29 апреля. Разработчики обещают множество нововведений, включая кооперативный режим, новую локацию и улучшенные возможности кастомизации.

Главной особенностью патча станет кооперативный режим, который предложит уникальные механики и испытания — подробности пока держатся в секрете. Также появится возможность окрашивать одежду, меняя цвета отдельных элементов и делясь схемами с другими игроками.

Обновление добавит новую карту — «Остров Безмятежности», полную загадок и культурных открытий, а также новую главу в основном сюжете. Камера Момо получит вертикальный режим и поддержку до 20 сохранённых настроек.

Кроме того, игроков ждут улучшения графики, визуальных эффектов и новые цветовые варианты нарядов. В честь обновления всем пользователям подарят 10 Кристаллов Откровения. Подробности расскажут 25 апреля.