Infinity Nikki раскрывает новый мир: вышло масштабное обновление Terra's Call

Разработчики Infinity Nikki выпустили крупное обновление 2.0, получившее название Terra's Call. Патч уже доступен на ПК и консолях и приносит в игру одно из самых масштабных расширений за всё время.

Главным нововведением стала новая обширная карта, открывающая свежие локации и дополнительные возможности для исследования. Вместе с ней появились новые сюжетные задания, продолжающие основную историю мира и расширяющие лор проекта.

Кроме того, обновление включает эксклюзивные костюмы редкости 5★, которые можно получить в рамках специальных событий, стартовавших одновременно с выходом патча. Игроков ждут щедрые награды и временные активности, рассчитанные как на новичков, так и на опытных поклонников серии.

Официальный сайт PlayStation уже обновил страницу игры, представив полный список изменений и улучшений — от новых механик до визуальных обновлений.

Terra's Call усиливает ощущение приключения и явно задаёт тон дальнейшему развитию Infinity Nikki.